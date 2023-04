Naomy fue apuñalada 47 veces por su novio: la obligaba a dormir en videollamada con él

Naomy, una chica mexicana de 17 años fue brutalmente apuñalada por su exnovio, quien también es menor de edad. Lo habría hecho porque ella le terminó. Lo peor es lo que decidió la justicia en este caso.

Mya Naomy una bella jovencita originaria de Camargo, Chihuahua- México. Recibió al rededor de 47 apuñaladas en el 2022 por parte de su su pareja sentimental de ese momento, identificado como Erick.

Según contó la mamá de la víctima, este sujeto había sido detenido en varias oportunidades pero lo soltaban por ser menor de edad. Incluso, todas las pruebas señalaban al adolescente como el culpable ya que hasta la progenitora del agresor también había notado comportamientos grotescos, celosos y posesivos hacia Mya y con ella era muy grosero y violento.

El pasado 13 de enero se llevó a cabo una audiencia en el mencionado municipio en la que un juez exoneró a Erick “D” por tener 17 años de edad, lo que le posibilitó seguir su proceso en total libertad. Como era de esperarse esta noticia no le sentó nada bien ni a Mya, ni a sus familiares y tampoco a los colectivos feministas que han tomado mucha fuerza en dicho país.

Puede leer: Chantal, de 25 años: amada locutora asesinada de tiro en la cabeza por su ex, quien se disparó

Tras conocerse dicho dictamen a inicio de año, el joven emprendió camino sin decir para donde. Por tal razón la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua solicitó una alerta migratoria ante el Instituto Nacional de Migración (INM) así como a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para que se emita una ficha roja de búsqueda y, de este modo, localizar a Erick “D”.

Hasta el momento en el que se escribe esta nota, el agresor de Mya Naomy no ha sido detenido por lo que familiares de la adolescente y colectivos feministas han denunciado negligencias en el caso.

“Tú que estas leyendo esto si estas pasando por algún tipo de violencia platícalo, háblalo pide ayuda no te quedes callada, para que no sufran lo mismo que yo”, fueron las palabras con las que Mya Saldana reapareció en sus redes sociales luego de haber sobrevivido a un intento de feminicidio a mano de su expareja sentimental en octubre de 2022.

Además: Su ex se casó y él le envió un regalo con una bomba adentro: el desenlace es fatal

El brutal ataque

Mya participaba constantemente en reinados de belleza, pues se caracterizaba por su belleza, carisma y energía en las pasarelas. Se destacaba por donde pisara, esto, al parecer no le gustaba a Erick, quien en repetidas ocasiones, según ella, le decía, "Que por qué me andaba exponiendo así, que a él le gustaba que lo de él, fuera de él y que no la anduvieran viendo".

La relación continuó entre celos y más celos, reclamos y más reclamos por su manera de lucirse frente a las cámaras. Aunque la relación había empezado muy bonita, como dice Mya, con el paso del tiempo se fue convirtiendo en una terrible pesadilla insostenible. "Empezó a pegarme cachetadas, puños, me halaba, no sé cómo soporté todo eso".

La víctima narra que un día ella quiso terminar la relación mientras estaban en el auto de Erick y este de un momento a otro fingió abrazarla pero su intención era otra. Pues, en su mano tenía una navaja que habitualmente cargaba con él para todas partes y con ésta le propinó la primera y más grave herida en el cuello. Prácticamente, quiso degollarla. Al ser inesperto no logró su cometido inicial y por tal motivo empezó a propinarle a diestra y siniestra muchas puñaladas en la cara, hombros, brazos y espalda. No satisfecho con todo esto, la lanzó malherida a un espacio valdío y la dejó allí.

Según Mya, al rato, llegó la camioneta de su exnovio nuevamente, por lo que ella pensó que vendría a ultimarla. Sin embargo, era su suegra y el hermano de su verdugo. Quienes la recogieron y la trasladaron a aun hospital. Con tantas heridas, los médicos dudaron en que podría salvarse. Sin embargo, la vida le dio una nueva oportunidad.

Era acosador y posesivo

Un dato bastante perturbador que reveló la joven sobreviviente, es que Erick la obligaba a quedarse dormida en videollamada con él, para así asegurarse de que ella estuviera allí sola. Un día su mamá se dio cuenta que su celular estaba activo a altas horas de la madrugada y lo apagó, esto generó mucha ira en Erick quien después le hizo un fuerte reclamo a Mya.

Actitudes como estas, empezaron a generarle aún más miedo a la víctima y por ello decidió dejarlo. Sin saber, todo lo que le haría por despecho.

DATO: Por ahora algunas figuras importantes del Estado de Chihuahua buscan sacar una ley que impida que menores de edad que comenten este tipo de delito como lo es el intento de homicidio queden en libertad solo por el hecho de tener esa edad.

MÁS NOTICIAS

¡Espeluznante! A niña le clavaron dos puntillones en el cráneo: estaba casi desnuda

¡Horrible! Ataque en guardería dejó cuatro niños sin vida: hombre los ultimó sin piedad

“Cambié el bombillo y caían gusanos”: Mujer convivió con el cuerpo de su vecina