Ataque con misiles deja 23 civiles muertos en Umán: cuatro niños entre las víctimas

Rusia lanzó 23 misiles Kh-101 y Kh-555 desde aviones estratégicos Tu-95 procedentes de la región del mar Caspio, además de drones. Las unidades de misiles antiaéreos de las Fuerzas Armadas de Ucrania derribaron 21 cohetes y dos vehículos no tripulados.



El número de civiles muertos por el impacto de un misil ruso en la madrugada de ayer contra un edificio de apartamentos en la ciudad Umán, en el centro de Ucrania ha ascendido a 23, entre ellos cuatro niños.

“Umán. A las 19:00 horas fue hallado el cuerpo de un niño. El número de muertos: 23, incluidos cuatro niños”, anunció en su cuenta de Telegram el servicio de prensa del Ministerio del Interior, que antes había reportado 21 muertos y 18 heridos como resultado del ataque nocturno con misiles por el ejército ruso contra un edificio de nueve plantas en Umán.

Entre las víctimas mortales se cuentan dos niños de diez años, informó con anterioridad en su cuenta de Telegram el gobernador de la región de Cherkasy -donde se encuentra la ciudad de Umán-, Ihor Taburets.

Otro misil ruso impactó la noche del viernes en la ciudad de Dnipró (este), causando la muerte de una mujer y de su hijo de tres años, ha denunciado el alcalde de esa localidad, Boris Filatov.

Se trata del mayor ataque ruso en meses contra ciudades ucranianas que no están situadas en el frente o sus inmediaciones. La capital ucraniana, Kiev, también ha sido alcanzada por varios misiles sin que se conozca por el momento de víctimas.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó ayer que los ataques se dirigieron contra objetivos militares, la totalidad de los cuales han sido “alcanzados”.

“Las fuerzas aeroespaciales rusas lanzaron anoche una salva de misiles con armas de alta precisión y largo alcance contra puntos de despliegue provisionales de las unidades de reserva de las Fuerzas Armadas ucranianas”, afirmó el portavoz castrense, teniente general Ígor Konashénkov, en su parte bélico diario.

El ataque se produce cuando Ucrania está ultimando su contraataque.

El analista militar y asesor del jefe interino de Rusia en la región ucraniana de Donetsk, Yan Gagin, afirmó que las Fuerzas Armadas de Ucrania están acumulando las unidades y tropas más profesionales para el contraataque.

Tras condenar el ataque, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió más ayuda militar al país para evitar su repetición y proteger mejor el cielo ucraniano.

“Cuando oigo a Putin no puedo ser optimista”

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, aseguró ayer en Cartagena que cuando escucha hablar al presidente ruso, Vladímir Putin, no puede ser optimista sobre el fin de la guerra en Ucrania.

“Desgraciadamente cuando oigo al presidente Putin no puedo ser optimista porque no para de decir que él tiene objetivos militares y hasta que no consiga sus objetivos militares no va a cesar de bombardear y destruir el país”, expresó Borrell a periodistas.

Borrell está de visita en Colombia donde el pasado martes participó en la conferencia internacional para impulsar el diálogo en Venezuela, luego se reunió con diversas autoridades y con representantes de la sociedad civil, y este viernes instaló en Cartagena el diálogo “América Latina, el Caribe y Europa: Recalibrar nuestra asociación estratégica”.

