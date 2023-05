Compañía internacional no va más y se declararía en bancarrota: estuvo en Colombia

Se trata de un nuevo caso en el que la prensa se ve afectada por el cierre administrativo.

La reconocida revista internacional Vice podría declararse en bancarrota ante las autoridades estadounidenses, debido a la actual crisis del mercado que enfrenta la compañía.

Cabe recordar que dicho medio de comunicación hizo presencia en Colombia, con un trabajo bastante alagado, pero cerró por falta de financiación en 2018.

La noticia de su cierre lo dio a conocer la revista The New York Time, pues al parecer, fuentes internas del medio le revelaron que no van más y se ha extendido el recorte de personal y de solo contar con una sede, después de tener cientos en todas partes del mundo.

Sin embargo, Vice no pierde la esperanza, pues un buen comprador podría salvarlos, para seguir construyendo contenido escrito y audiovisual de calidad.

