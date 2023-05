Muerte Cruzada, el as bajo la manga del presidente Guillermo Lasso: sigue el juicio político por peculado

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso fue llamado a juicio político por la Asamblea Nacional, con 88 votos a favor, 23 en contra y 5 abstenciones, el mandatario será enjuiciado por una presunta participación en el delito de peculado.

Es la segunda vez que la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, ha intentado destituir a Lasso del mandato presidencial. Esta vez, se le acusa de firmar contratos de transporte petrolero, aseguran, consciente que estos significaban una pérdida para el Estado.

A Lasso se le acusa de tener conocimiento de los contratos de la empresa estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y la firma privada Amazonas Tanker, la oposición señala que como presidente sabía de los actos ilícitos de los funcionarios que otorgaron los contratos de manera fraudulenta.

La posible destitución del presidente ecuatoriano, si todo sigue como hasta ahora, sería del 20 al 22 de mayo. Se necesitan 92 votos a favor, de los 137 escaños de la Asamblea Nacional.

Sin embargo, aún le queda un as bajo la manga al presidente y es la “muerte cruzada”, un recurso que puede disolver el parlamento y llamar a elecciones legislativas y presidenciales anticipadas.

Aunque Lasso a principio de mes de abril consideró que este acto no era propio de un demócrata, no queda claro si usará o no esta carta ante el llamado al juicio, “no puedo dictar la 'muerte cruzada' dejando la duda de qué es lo que realmente habría sucedido con el juicio político porque soy un demócrata, porque pongo el pecho a las balas en todos los alrededores de mi vida", indicó en ese momento el mandatario.

