Embarazada perdió a su bebé y luego tuvieron que amputarle las piernas, tras sufrir accidente

La mujer también quedó ciega de un ojo y sufrió lesión cerebral, luego de vivir la pérdida de su bebé.

La historia de una mujer que perdió a su bebé en medio de un trágico accidente que además le dejó secuelas imborrables, causa conmoción en el mundo y hace reflexionar a los ciudadanos sobre lo efímero de la vida y los peligros que hay en todas partes.

Julie Welsh, fue atropellada el pasado 12 de diciembre de 2020 mientras cruzaba una calle en una colina de la ciudad de Glasgow, Escocia; debido al impacto, la mujer perdió a su bebé y sus dos piernas que tuvieron que ser amputadas debajo de la rodilla.

Lo que vive en la actualidad

En ese entonces, Julie Welsh golpeó de forma violenta el parabrisas del Mercedes Benz que la atropello y la mandó a volar por los aires, un impacto que terminó por causarle una lesión cerebral que cambió su vida de forma inmediata. Lea también: Conductor tomó justicia a mano propia: mató a tiros a 2 ladrones que le iban a robar el carro

La mujer sufrió fractura en una costilla superior, el brazo izquierdo y una pierna, junto a múltiples lesiones pélvicas; le tuvieron que extraer el hueso del cráneo para detener una fuerte hemorragia cerebral y se le reconstruyó el brazo roto y el hueso pélvico.

Por la lesión cerebral y la amputación de sus piernas, quedó con movilidad reducida y pasa sus días en cama; además, quedó ciega de un ojo, no es consciente de su entorno y perdió la capacidad de comunicarse.

El conductor

La persona que iba al volante fue identificada como Darren Morrinson, de 20 años, que en su momento dijo que no vio a la mujer hasta “una fracción de segundo” antes de atropellarla. El joven fue declarado culpable por causar lesiones graves por conducción peligrosa y su condena fue de dos años de prisión. Lea también: Amputarían el pene a hombre que tuvo relaciones desenfrenadas por más de 24 horas

“Él no puede explicar por qué no vio a Julie Welsh, un objeto en movimiento, hasta que ella estuvo frente a su auto. No puede estar seguro de que la razón por la que no la vio fue porque estaba distraído y las consecuencias fueron catastróficas para ella (…) Morrison dijo que fue una fracción de segundo entre verla y golpearla y, en esa fracción de segundo, la vida de Julie, como sabía, le fue arrebatada: le quitaron a su bebé que estaba por nacer”, expresó la fiscal Jessica McGowan en medio del juicio.

