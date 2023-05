Putin firmó enmienda a la ley marcial para permitir elecciones en los territorios ocupados

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha ratificado este lunes dos enmiendas a la ley marcial decretada con motivo de la invasión de Ucrania, por las cuales se podrán celebrar elecciones en los territorios temporalmente ocupados, además de permitir el traslado "forzado y controlado" de personas entre unas zonas y otras.

Según estos cambios, los territorios temporalmente ocupados podrán celebran consultas populares y elecciones a los órganos de poder estatal y a los órganos de autogobierno local, siempre con el aval del Comité Electoral Central de Rusia.



En septiembre del año pasado, los habitantes de estas regiones ocupadas --Jersón, Zaporiyia, Donetsk, Lugansk-- eligieron en las urnas su adhesión a la Federación Rusa, en unos comicios que no fueron reconocidos por la comunidad internacional. Un mes después se decretó la ley marcial en estos territorios.



Por otro lado, también se ha promulgado la posibilidad de que las autoridades rusas pueden llevar a cabo "movimientos forzados y controlados" de ciudadanos del territorio donde se impone la ley marcial a otros donde no esté vigente, según se puede leer en el portal oficial de información del Kremlin.



En abril, el presidente Putin ya firmó un decreto con el que Rusia se aseguraba la posibilidad de deportar a los ucranianos que se encontraban en los territorios temporalmente ocupados si no renunciaban a su ciudadanía. Así, les concedía la posibilidad de residir en estas regiones hasta julio de 2024.

MÁS NOTICIAS

Con "puños y patadas" se agarraron congresistas bolivianas: una pelea campal entre oficialistas y oposición

¡Entro al Congreso! Tramitan ley para quitar el IVA a los alimentos de los animales de compañía

'Sombra' de inhabilidad recae sobre la precandidata ‘hurtadista’ Johana Aranda Rivera