Peso Pluma advierte a padres “mi música no es para niños": un menor ya se quitó la vida

Un niño de 11 años se suspendió porque sus papás no lo dejaban escuchar música de Peso Pluma. Él dice que sus creaciones no son para niños.

Por estos días, el artista de del género corridos tumbados, originario de México y muy representativo de la cultura en este país, Peso Pluma, se ha enfrentado a las críticas por parte de personas que lo señalan de hacer música no apta para menores.

Esto, luego de que se dieran a conocer videos en redes sociales, donde aparecen niños en fiestas infantiles o reuniones entonando sus éxitos como ‘Ella baila sola’ y ‘Chanel’. Además, en las últimas horas se dio a conocer un lamentable caso: un niño de solo 11 años, se suspendió en un árbol del patio de su casa porque sus papás no lo dejaban escuchar a Peso Pluma. Para conocer los detalles del triste hecho de clic aquí.

Así mismo, se han visto videos de maestros que prohíben esto mismo a sus estudiantes. Frente a toda la polémica, el joven salió en defensa propia y se pronunció.

Las palabras del artista

“Mi música no es para niños; si quisiera hacer música para niños, ya lo hubiese hecho, pero no es así. Mis canciones no son baladas infantiles, jamás lo serán, si hay niños coreando mis canciones es por irresponsabilidad de los padres, ellos son los que permiten que mi música llegue a ellos”, afirmó Hassan Emilio Kabande Laija, verdadero nombre de Peso Pluma. Lea también: Alfie, el niño de 9 años hallado muerto en su baño: la mamá y el novio lo habrían asesinado

El joven añadió: “Y yo no puedo estar en casa de todas las familias que me escuchen para cuidar de sus hijos. Cada quien es responsable de su familia. Lo que cada niño consume en televisión o redes sociales es responsabilidad directa de sus progenitores”.

¿Usted qué opina?

Más noticias

¡Aterrador! Garavito, mayor asesino de niños en Colombia, estuvo en Ibagué y mató 2 menores

Atroz: mató con puñal a su novia embarazada porque ella descubrió que él tenía otra mujer

¡Ojo, compradores! SIC dio dura orden a Dollarcity y Yoi sobre sus productos: le conviene