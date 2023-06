Hombre se metió lata de desodorante por el recto y médicos quedaron en shock

Los doctores quedaron atónitos al descubrir la culpable de su dolor: así terminó el paciente.

Médicos vivieron por estos días una jornada de no creer, luego de atender a un paciente que llegó a urgencias con un extraño dolor abdominal. Cuando se dieron cuenta de qué causaba su condición, quedaron atónitos.

El hombre se había introducido una lata de desodorante por el recto, la cual se perdió de su alcance y acabó bastante más arriba de donde había pensado en un inicio, en la búsqueda de placer sexual. Lea también: Peso Pluma advierte a padres “mi música no es para niños": un menor ya se quitó la vida

Lograron salvarlo

El hombre iraní de 30 años, acudió al servicio de emergencias manifestando dolor abdominal, de acuerdo a lo que informaron sus doctores tratantes en el departamento de emergencias de la Universidad de Ciencias Médicas de Teherán, los médicos Seyedhossein Seyedhossieni-davarani, Mahdi Zangi y Mohammad Eftekhari.

La historia fue publicada en la revista médica Visual Journal of Emergency Medicine.

Tras examinarlo, no descubrieron más síntomas que indicaran que se había introducido algo, además, sus signos vitales eran normales y no tenía antecedentes médicos o de drogas. No obstante, en su historia clínica sí constaba que anteriormente ya se había insertado un objeto en el recto, pero sin complicaciones. Lea también: Alfie, el niño de 9 años hallado muerto en su baño: la mamá y el novio lo habrían asesinado

Cuando le hicieron una radiografía, supieron la verdad. Tenía la lata de desodorante en el tracto digestivo; lo operaron y luego de un día en observación fue dado de alta, no sin antes pasar por el psiquiatra a quien le manifestó que estaba practicando “foreign body”, consiste en introducirse objetos extraños.

