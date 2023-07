¿Presintió su muerte? Querido profesor se despidió de sus alumnos con escalofriante canción

Profesor se despidió inocentemente de sus alumnos por medio de una canción, sin saber que moriría momentos después.

"Adiós, amiguitos, adiós, amiguitos, llegó la hora de decir adiós", cantaba Jesús Castro Flores, docente de música en un jardín de México. "Cantaremos para despedirnos del kínder ya que muy pronto partirás a la primaria", les dijo y los invitó a aprenderse la letra.

"Hoy es el último día, ya me tengo que marchar, soy más grande, soy más alto, y tengo que continuar, me voy, pero llevo conmigo, y se quedarán en mí, mis maestros, mis amigos, y todo lo que viví", recitaba.

"Llegó la hora de decir adiós, pero igual quedará en mí todo lo que viví", repetía ante la cámara. El video llegó un día antes de morir al grupo de WhatsApp que tenía con los papás de los estudiantes.

Su familia está devastada por su repentina partida y sus pequeños ex alumnos han lamentado profundamente su muerte. No logran entender cómo su querido docente que los hacía reír y les brindaba todo el cariño ya de un momento a otro no estaba.

La viuda de Jesús quedó completamente desamparada, ya que era su pareja quien sostenía el hogar. Con la tristeza en el alma tuvo que decirle adiós a su amor y compañero de vida.

