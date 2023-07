En la primera clase, profesor de artes marciales acaba con la vida de niño de 8 años

A través de la red social Twitter, fue compartido el vídeo en el que se ve cómo un menor perdió la vida durante una clase de artes marciales, la víctima no soportó la golpiza que le dio su instructor.

Era la primera vez que el niño entrenaba este deporte, sus padres lo habrían inscrito un día antes, pero lamentablemente encontró la muerte en el Club Deportivo de Artes Marciales Chongde Juying en Qingdao, Shandong, en China. Así lo reveló el comunicador Joseph Bonner.

Medios locales difundieron el vídeo, en que se oye a una mujer diciéndole al niño que su mamá no lo recogería durante un año si seguía colapsando. Al menor tuvieron que llevarlo de urgencias a un centro asistencial, donde desafortunadamente arribó sin signos vitales.

