Ladrón entró a robar un local y quedó atrapado en una ventana, donde murió asfixiado

Para algunos la muerte del ladrón es producto del karma.

El hecho se presentó en un local ubicado en Lomas de Zamora, Argentina, cuando un delincuente que recién había salido de la cárcel, decidió entrar para hurtarlo. Lea: Así terminó un hombre que estuvo 13 años en la cárcel por un asesinato que no cometió

El hombre, identificado como Luciano Verón de 29 años, al salir del sitio, no calculó las dimensiones y quedó atrapado entre una reja que le comprimió el pecho, que lo habría llevado a la muerte por asfixia.

La madre del ladrón le reclamó a los vecinos y la policía por no auxiliarlo y dejarlo morir, pues, estuvo colgando de la ventana desde las 7:00 a.m. hasta las 10:00 a.m., sin que nadie se atreviera a hacer algo.

“Nosotros nos desesperamos y rompimos algunas cosas. Pero fue por la desesperación de verlo colgado ahí. La Policía no lo bajaba", aseguró la mujer.

Además, dijo, “maldigo la hora que el juez me lo dejó salir por buena conducta, hubiese preferido que quedara preso y no que terminara así (...) Esa maldita droga me lo llevó a esto". Le puede interesar: Impresionantes rocas de gran tamaño aplastaron tres carros: dos personas murieron

La dueña del local tuvo que salir del sitio, pues los familiares del ladrón la amenazaron de muerte, además de entrar a la fuerza al sitio y robarle su mercancía. La Policía tuvo que intervenir para dispersarlos.

