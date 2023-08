Hijo de famoso actor que mató a médico colombiano espera cadena perpetua o pena de muerte

Daniel Sancho podría recibir la pena de muerte por matar al médico cirujano Edwin Arrieta.

Una impactante confesión de homicidio y desmembramiento ha sacudido la atención pública en Tailandia. Daniel Sancho, hijo del actor español Rafael Sancho, ha admitido haber asesinado a Edwin Arrieta Arteaga, un médico cirujano colombiano de 44 años, en territorio tailandés.

La confesión ha arrojado luz sobre una trama que involucra relaciones tumultuosas y desenlaces trágicos.

El comisionado de la Región 8 de la Policía Provincial en Tailandia, Pol Lt Gen Surapong Thanomjit, confirmó que la aprobación judicial para la investigación se produjo luego del hallazgo de restos humanos por recolectores de basura, los cuales fueron identificados mediante pruebas de ADN.

Daniel Sancho Bronchalo, de 29 años, fue detenido en la comisaría de Phangan y enfrenta acusaciones de homicidio premeditado, ocultamiento y sustracción de partes del cuerpo para encubrir la muerte.

Según las autoridades, Sancho y Arrieta Arteaga habrían mantenido una relación durante alrededor de un año antes del trágico desenlace. Sancho, quien admitió ser culpable, señaló que se sentía como un rehén en esa relación y que fue forzado a realizar acciones que nunca habría considerado.

¿Cadena perpetua o pena de muerte?

No obstante, la confesión de Sancho no solo ha desatado el shock y la tristeza, sino que ha arrojado luz sobre el sistema de justicia tailandés, conocido por ser especialmente severo en casos de homicidio. Tailandia cuenta con uno de los códigos penales más rigurosos del mundo y, en particular, la pena de muerte es contemplada en circunstancias graves.

En virtud del artículo 288 del código penal tailandés, aquellos declarados culpables de asesinato podrían enfrentar sentencias de prisión que oscilan entre 15 y 20 años, cadena perpetua o incluso la pena de muerte. Aunque las ejecuciones son poco comunes en la actualidad, se aplican en casos extremos, y las formas de ejecución pueden incluir el pelotón de fusilamiento.

La posibilidad de que Daniel Sancho enfrente la pena de muerte es real, ya que, en su caso, el homicidio fue premeditado y cuenta con agravantes. Si bien es poco común, la pena de muerte puede ser conmutada por el rey Maha Vajiralongkorn, aunque su otorgamiento está sujeto a discreción.

Tailandia, al igual que otros países, justifica la pena de muerte como una medida para preservar el orden y la seguridad pública. Sin embargo, esta práctica también ha sido objeto de controversia en el país y en todo el mundo debido a las preocupaciones sobre los derechos humanos, posibles errores judiciales y cuestiones éticas.

Las opiniones sobre la pena de muerte son variadas y cambiantes, y esta situación plantea nuevamente el debate sobre la justicia, los derechos humanos y la ética en un contexto global.

