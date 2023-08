Hombre prefirió morir abrazando a su perrito, que abandonarlo en incendio

Hawái, conocido por su belleza natural y sus playas paradisíacas, se ha convertido en el epicentro de una tragedia que ha dejado una profunda marca en la comunidad local y en todo el mundo.

Un devastador incendio forestal ha cobrado la vida de al menos 106 personas y ha dejado a su paso una estela de destrucción.

Entre las historias que emergen desde la zona de la catástrofe, dos actos de valentía y sacrificio resaltan en medio de la adversidad.

Franklin Trejos, un jubilado de 68 años oriundo de Costa Rica, y Geoff Bogar, un capitán de bomberos, tomaron la decisión de enfrentar el peligro y unirse al esfuerzo de rescate de las personas desaparecidas a causa del incendio.

Lea también: ¡Descubren el corrientazo más rico, sano y barato de Ibagué! Si tiene poco dinero, conózcalo

Ambos hombres, junto a Sam, el fiel compañero canino de Trejos, se embarcaron en una misión para brindar ayuda en medio del caos y la destrucción.

Trejos, que residía en Lahaina, una de las áreas más afectadas por el voraz fuego, no dudó en poner su vida en riesgo para asistir a quienes necesitaban ayuda. Sin embargo, las circunstancias se tornaron trágicas y el fuego se extendió más rápido de lo que podían anticipar. Ante la creciente amenaza, Trejos intentó escapar con Sam en su vehículo. Pero la conflagración los alcanzó antes de que pudieran ponerse a salvo, dejando un trágico desenlace que conmocionó a todos.

Por su parte, Geoff Bogar, quien también se encontraba en medio de la lucha contra las llamas, logró sobrevivir a la tragedia. Con la valentía que caracteriza a los bomberos, Bogar no solo enfrentó el fuego sino que también buscó a su amigo Franklin Trejos, preocupado por su bienestar.

Lo que encontró fue desgarrador: Trejos había hecho todo lo posible por proteger a su fiel compañero, Sam, incluso cuando las llamas los alcanzaron.

Lea también: Laura, joven tolimense embarazada, desapareció en extrañas circunstancias en Santa Marta

This hero, Franklin Trejos’ remains were found laying on top of his puppy Sam in his car. They were unable to make it out of the Lahaina inferno. Stories of sadness, loss, heroism and bravery have touched us all. Many prayers for the spirit of Ohana to prevail in Lahaina. pic.twitter.com/zeOkSR4OE6