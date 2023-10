Doloroso adiós a Elianne, la joven apuñalada por recuperar el peluche de una amiga

Un joven de 17 años está acusado de apuñalar a la estudiante.

La madre de Elianne, Dorcas Andam, llevaba un pañuelo blanco y negro mientras sostenía una vela en honor a ella. Rindió homenaje a su hija "inteligente y carismática" que "amaba vivir la vida al máximo".

"Ella llenó de alegría a tantas personas, incluyendo a sus amistades. Ella era una chica increíble y hermosa", afirmó la señora Adam.

"Ella amaba y tocaba vidas a su alrededor."

"No puedo creer que ya no la veremos más. No puedo creer que no estará allí para quejarse de sus actividades de adolescente.

Puede leer: Pillan a profesora llevando 25 niños dentro de un carro a sus casas: ¡metió a 3 en el baúl!

"Deberíamos estar planeando su baile de graduación después del año 11. Ella quería ser abogada y tenía mucho por lo que vivir".

Dijo que su hija era "simplemente una adolescente normal".

Añadió: "Fue un día triste para toda la familia, ahora estamos planificando su funeral".

El rapero nacido en Croydon, Stormzy, también fue visto apoyando a los afectados en la vigilia.

Stormzy, cuyo nombre real es Michael Omari Owuo Jr., permaneció en silencio junto a la familia mientras dirigían a los dolientes en una oración.

Lea también: Gatito cayó de un edificio y fue reanimado por 7 minutos: conmovedor vídeo

Un coro también interpretó el himno "Amazing Grace", con los dolientes uniéndose.

Un joven de 17 años está acusado de apuñalar a la estudiante el 27 de septiembre.

El Tribunal de Magistrados de Croydon escuchó que el adolescente apuñaló a Elianne después de que ella intentara recuperar el peluche de un amigo de su exnovio en su camino a la escuela el miércoles por la mañana.

Los fiscales le dijeron al tribunal que el joven la persiguió y apuñaló a la estudiante.

Mientras la chica estaba en el suelo, continuó apuñalándola, según se informó en el tribunal.

El joven de 17 años, que no puede ser nombrado por razones legales, está acusado de asesinato y posesión de un cuchillo.

Compareció en el tribunal vistiendo un chándal gris de prisión y gafas.

La fiscal Nicola Grindey, al describir el caso, le dijo al tribunal que Elianne "se reunió con dos amigos antes de ir a la escuela".

La Sra. Grindey dijo que el acusado "llevaba una máscara y guantes".

Asimismo, la Sra. Grindey dijo que Elianne había intentado recuperar algunas pertenencias de sus amigos, incluido un peluche, de una bolsa de plástico de Tesco que el exnovio de la chica estaba sosteniendo.

Ella agarró la bolsa de plástico y fue "perseguida" por el acusado, quien la apuñaló varias veces frente a un grupo de testigos aterrados, según dijo la Sra. Grindey.

Más tarde fue arrestado.