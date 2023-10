Según infiormó Canal 1, Shani Louk, de 30 años de edad se encontraba en un festival de música electrónica en la Franja de Gaza, cuando fue raptada por terroristas palestinos. Desde allí empezaría toda la tragedia.

Los militares filmaron el cuerpo de una mujer tendido en la parte trasera de una camioneta en donde la escupen, la sacuden y hasta se le sientan encima. Su supuesta mamá, está devastada con todo lo que está sucediendo y tras ver el video, quedó aún más traumatizada, pues explica que no conoce del paradero de su hija.

La asustada mujer se identificó como Ricarda y mostró en su celular una foto de la víctima para dar fe de que es su madre. Así mismo, pidió ayuda a través de redes sociales para que le ayuden a ubicarla. “Nos enviaron un vídeo en el que (se) podía ver claramente a nuestra hija inconsciente en el coche con los palestinos y ellos conduciendo por la Franja de Gaza”, dijo. “Les pido que nos envíen cualquier ayuda o novedad. Muchas gracias.“, aseguró Ricarda.

La denunciante afirmó que aunque no se ve el rostro de la ultrajada femenina, la reconoció por su distintivo estilo, pues porta rastas y varios tatuajes que la identifican.



Aquí las imágenes del caso:

The mother of Shani Louk, a German-Israeli dual national who was reportedly attending the Supernova music festival in southern Israel, is seen in a video appealing for help after she believes her daughter was kidnapped by Hamas. pic.twitter.com/LAscxCIVWk