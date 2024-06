El dramático video del último abrazo de tres amigos antes de ser arrastrados por inundación

Un paseo a la orilla del río Natisone en la región de Friuli, cerca de Udine, terminó en tragedia el último viernes cuando tres amigos, Patrizia Cormos, Bianca Doros y Cristian Molnar, fueron arrastrados por la corriente.

Los tres amigos, de entre 20 y 25 años, fueron vistos por última vez de pie, con el agua hasta los muslos, en una pequeña isla en medio del río. Un video desgarrador capturó su último abrazo mientras permanecían atrapados en la creciente corriente, incapaces de llegar a la orilla.

Los bomberos intentaron lanzarles una cuerda para rescatarlos, pero fueron literalmente tragados por las aguas en frente de nuestros ojos. Los cuerpos de Patrizia Cormos y Bianca Doros fueron encontrados aproximadamente a un kilómetro del lugar donde fueron vistos por última vez. La búsqueda de Cristian Molnar continúa mientras las autoridades han abierto una investigación sobre el incidente.

Las inundaciones en el norte de Italia han causado un caos generalizado en áreas como Milán, Varese y Cremona en las últimas dos semanas, con tormentas violentas golpeando las regiones de Friuli y Véneto. Se pronostica más lluvia en el norte de Italia esta semana.

Según Giorgio Basile, jefe de los bomberos provinciales de Udine, los bomberos intentaron lanzar una cuerda a los jóvenes, pero fueron literalmente tragados por las aguas en frente de sus ojos.

Además, un conductor de autobús escolar que pasaba por el lugar también fue testigo del incidente. Según su relato, vio a los jóvenes en dificultades en el río. “La salvezza era a due metri - ha añadido -. Los jóvenes estaban en pánico, pero la situación no estaba aún comprometida: los separaban de la salvación solamente un par de metros de agua, con altura aún limitada. Desafortunadamente, estaban indecisos sobre qué hacer: estaban buscando el punto más bajo donde poder cruzar”.

• Three young friends, including a couple, were filmed in a heartbreaking final embrace before they were swept away by flash floods in northern Italy.



• Patrizia Cormos, 20, her friend Bianca Doros, 23, and her boyfriend Cristian Molnar, 25, had decided to take a stroll along… pic.twitter.com/7TxakinW4I