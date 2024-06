Mujer sufrió fatal accidente al caer desde caminadora ubicada en un tercer piso

Una trágica caída desde el tercer piso de un gimnasio en Pontianak, Indonesia, cobró la vida de una joven de 22 años el pasado 18 de junio. La mujer, que estaba ejercitándose en una caminadora, perdió el equilibrio y se deslizó hacia atrás, atravesando una ventana cercana.

La víctima, acompañada por su novio y su hermano menor, había optado por usar las máquinas del tercer piso a pesar de las recomendaciones de su pareja de ejercitarse en el segundo. Después de unos 30 minutos de ejercicio, bajó la velocidad de la cinta y perdió el control, tratando en vano de agarrarse al marco de la ventana.

Lamentablemente, la caída le causó graves lesiones en la cabeza y múltiples hematomas. A pesar de ser trasladada de inmediato al hospital, los médicos no pudieron salvarle la vida. La policía local está investigando el incidente y ha señalado que la proximidad de las caminadoras a las ventanas, sin protección adecuada, representa un grave riesgo.

