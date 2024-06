Hombre ganó dineral jugando en un casino y sufrió un infarto por la emoción

Según dio a conocer el diario El Tiempo, un hombre colapsó y sufrió un ataque cardíaco poco después de ganar un premio millonario en el casino del hotel Marina Bay Sands en Singapur. El incidente, que ocurrió cerca de una mesa de baccarat, fue rápidamente atendido por el personal del casino y el equipo de seguridad.

El angustiante momento quedó captado en video por una de los testigos. Aunque el clip es muy corto, se alcanza a ver al hombre inconsciente sobre la alfombra, con fichas blancas de juego esparcidas a su alrededor. Junto a él, una mujer, aparentemente su acompañante, gritaba desesperada mientras los trabajadores trataban de hacer algo por él.

Como era de esperarse, la situación atrajo la atención de otros jugadores, quienes dejaron sus mesas para ver la escena. Mientras un miembro del equipo de seguridad intentaba calmar a la mujer, otra empleada del casino le abrió la camisa al hombre para realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Inicialmente, se difundió en redes sociales que el hombre había fallecido a causa del ataque. Sin embargo, 'casino.org', desmintió estas afirmaciones. Informaron que el individuo fue trasladado al hospital donde estaba siendo tratado y se estaba recuperando del paro cardíaco.

WINNER AT MARINA BAY SINGAPORE CASINO DIES AFTER $4 MILLION WIN



A man won $4 million at Marina Bay Singapore Casino but suffered a cardiac arrest from the excitement and died. pic.twitter.com/HMlZLPvadj