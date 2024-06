¡Horror! Motoclista perdió casi todo su rostro tras derrapar en un túnel: no se desmayó

Un video impactante ha documentado la gravedad de un accidente de tránsito en Caracas, Venezuela.

Un motociclista que aparentemente circulaba a alta velocidad perdió el control de su vehículo y se estrelló dentro del túnel La Planicie, resultando gravemente herido.

El hombre, cuyo rostro quedó severamente mutilado, se encontraba consciente y podía moverse ligeramente, aunque no lograba ponerse de pie. Las imágenes muestran al motociclista recostado en el asfalto, con el rostro ensangrentado y desfigurado, esperando la llegada de los paramédicos para recibir atención médica.

Según medios locales, el motociclista chocó violentamente contra la acera del túnel. En el lugar del accidente también se encontró un casco, que aparentemente usaba el motociclista en el momento del siniestro. Sin embargo; Canal 1 reveló luego de ver las imágenes, que el casco no tenía visera, lo que podría explicar la severidad de las heridas faciales del hombre.

La identidad de la víctima aún no ha sido revelada. Se informó que será sometido a varias cirugías reconstructivas faciales para tratar las extensas lesiones sufridas en el accidente.

El caso lamentablemente sirve de ejemplo para los motociclistas que suelen conducir a altas velocidades y sin elementos de protección seguros.

Este medio se abstiene de adjuntar el video ya que puede herir susceptibilidades.