¿Por qué dicen que hubo fraude en las elecciones presidenciales de Venezuela?

Varios presidentes de la región confirmaron que no reconocerán los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela debido a las irregularidades que se habrían dado para que ganara Nicolás Maduro.

Tras conocerse los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que ratificaron la victoria de Nicolás Maduro Moros en la jornada electoral, la comunidad internacional, incluyendo a Perú, Argentina y Chile confirmaron que no reconocerán esa elección debido a las presuntas irregularidades que se habrían dado en medio de la jornada.

Tal y como estaba previsto, el presidente de Chile, Gabriel Boric, fue uno de los primeros en pronunciarse y señalar que no reconocerá la victoria del chavismo. “El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”.

En ese mismo sentido opinó el canciller de Perú, Javier González, quien confirmó que su país no aceptará la violación de la voluntad de Venezuela.

“Condeno en todos sus extremos la sumatoria de irregularidades con voluntad de fraude por parte del gobierno de Venezuela. El Perú no aceptará la violación de la voluntad popular del pueblo venezolano”, afirmó el diplomático del Gobierno de Dina Boluarte.

Minutos antes de conocer los resultados oficiales, el presidente de Argentina, Javier Milei, se pronunció calificando a Nicolás Maduro como “dictador” y asegurando que debía abandonar el Palacio de Miraflores, sede de Gobierno en Venezuela.

“Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte”, afirmó Milei.

Las alarmas de la oposición

Antes de que se conocieran los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral, que le dieron la victoria a Nicolás Maduro Moros, la oposición ya había alertado serias irregularidades en los puestos de votación donde no pudieron hacer presencia.

En medio de una rueda de prensa, Delsa Solorzano, presidenta del Partido Encuentro Ciudadano, afirmó que el Consejo Nacional Electoral estaría cometiendo serias irregularidades en el escrutinio de las elecciones presidenciales que se disputaron entre Nicolás Maduro y Edmundo González.

La militante del partido opositor afirmó que se había suspendido la transmisión de las actas y también impidieron el ingreso de los testigos electorales de la oposición quienes no pudieron hacer veeduría al escrutinio que tiene en vilo a la comunidad internacional.

“En este momento el Consejo Nacional Electoral ha paralizado la transmisión en muchos centros y está impidiendo que nuestros testigos tengan las actas sacándolos de sus centros de votación”, afirmó Solorzano.

Las alarmas desde la oposición, que es liderada por María Corina Machado, quien fue inhabilitada por el régimen de Nicolás Maduro para poder ser candidata presidencial, se dieron en medio del sigiloso escrutinio que se estaba haciendo en todo el país y del cual aún se desconocen los resultados.