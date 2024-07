Líder de peligrosa banda criminal lanzó dura amenaza a Maduro y las fuerzas chavistas

El líder de la banda criminal ‘Tren del Llano’ del estado Guárico, publicó ayer un video advirtiendo a las fuerzas de Nicolás Maduro: “Mi consejo es que escuchando al pueblo, se atrincheren en sus comandos y dejen que el pueblo decida y ponga y quite a quien quiera”.

El líder de la banda criminal ‘Tren del Llano’, que opera en el estado Guárico, ha publicado un video en las redes sociales advirtiendo a las fuerzas de seguridad chavistas.

En el clip, declara que circula en redes sociales: “Mi consejo es que, escuchando al pueblo, se atrincheren en sus comandos y dejen que el pueblo decida y ponga y quite a quien quiera”.

“No quiero violencia, no quiero generar homicidios, no quiere generar muerte, no somos generadores de muerte. Si no se atrincheran en los comandos, vamos a usar todo lo que tenemos y toda mi gente en todo el estado Guárico vamos a empezar a lanzar ataques a los funcionarios”, fue la grave amenaza que lanzó el líder criminal.

Asimismo, aseguró que están en defensa de la voluntad de los ciudadanos: “no toquen al pueblo, respeten su decisión. Si no aténgase a las consecuencias. Así me muera, así pierda la vida, es el pueblo. Venezolano es venezolano y no se deje malandrear de nadie”.

Esta declaración añade una nueva dimensión a la ya tensa situación en Venezuela, reflejando el creciente desafío al gobierno de Nicolás Maduro desde diversos sectores.

Incluso, se conoció que anoche la banda el ‘Tren del Llano’ tomó el control de un comando policial y quitó afiches de Maduro, dijeron que no van a dejar que repriman al pueblo “Vamos pa alante pueblo, no los vamos a dejar solos”.

El ‘Tren del Llano’ es una organización criminal venezolana fundada por José Antonio Tovar Colina, alias ‘El Picure’, en el año de 2008, operando inicialmente en los estados de Guárico y Aragua, comenzando como una banda dedicada al robo de vehículos.