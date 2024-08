¡En los huesos! Mujer fue encadenada durante 40 días en un árbol y no podía ni hablar

Lalita Kayi Kumar, fue encontrada encadenada a un árbol en un bosque de Sindhudurg, Maharashtra, India, en un estado crítico de salud. Según medios internacionales, un pastor local escuchó sus gritos y alertó a las autoridades, quienes acudieron rápidamente al lugar.

'Indian Express', informó que, Lalita había llegado a la India hace 10 años para estudiar yoga y meditación en Tamil Nadu, donde se casó y vivió hasta el final de su relación. Posteriormente, residió en Goa, a unos 30 kilómetros del lugar donde justamente fue hallada.

Debido a su debilitado estado de salud, Lalita no podía hablar, pero dejó una nota explicando su situación: "Inyección para psicosis extrema que causa bloqueo severo de la mandíbula e incapacidad para beber agua. Necesito comida intravenosa. 40 días sin comida en el bosque . Mi marido me ató a un árbol en un bosque y dijo que moriría allí".

La policía, liderada por el superintendente Saurabh Agarwal, investiga el caso y ha contactado a la embajada de los Estados Unidos. Por su lado, Lalita fue trasladada a una clínica para recibir tratamiento, y las autoridades buscan más detalles sobre su situación.

Al parecer, la mujer presenta un cuadro de problemas psiquiatricos a raíz de la experiencia traumática por la que pasó.

