Huracán Milton amenaza con causar estragos nunca antes vistos: este es el panorama

Según EFE, el huracán Milton alcanzó la máxima categoría 5 el pasado lunes, lo que lo convierte en una seria amenaza para la costa oeste de Florida, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos. Con vientos sostenidos que alcanzan los 257 km/h y ráfagas aún más fuertes, Milton ha incrementado su intensidad de manera alarmante en las últimas horas, posicionándose como una tormenta extremadamente peligrosa.

Se espera que, antes de impactar Florida en los próximos días, Milton pase cerca de la península de Yucatán en México, generando vientos violentos y un aumento considerable del nivel del mar, que podría alcanzar hasta 1,5 metros, lo que supondría un riesgo significativo para las comunidades costeras mexicanas.

Puede leer: Murió Sammy Basso, científico que investigó sobre su propia enfermedad poco conocida

Desde el espacio, astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional captaron imágenes que muestran el tamaño y la fuerza del huracán mientras se desplaza por el Golfo de México.

At 10:28 a.m. EDT October 7, the space station flew over Hurricane Milton and external cameras captured views of the category 5 storm, packing winds of 175 miles an hour, moving across the Gulf of Mexico toward the west coast of Florida. pic.twitter.com/MTtdUosiEc