El hombre lo perdió todo y encima tuvo que asumir el estrés generado por la presión de su jefe.

Un trabajador en Valencia narró a RTVE, su complicada situación tras el paso de la DANA, fenómeno climático que ha causado graves inundaciones en varias zonas de España. Fabián, un electricista de la localidad de Alfafar, narró al medio ya citado que, tuvo que caminar más de dos horas para llegar a su trabajo luego de que su automóvil fuera arrastrado por el agua y de que el servicio de transporte público se viera afectado.

El trabajador relató cómo, a pesar de la emergencia, su jefe lo reprendió por no presentarse a tiempo, exigiéndole que encontrara un modo de llegar. “Vivo con mi esposa y mi hijo, y mi esposa también perdió su trabajo porque el negocio en el que estaba se inundó. Soy el único sustento y me da miedo perder mi empleo,” compartió Fabián.

Las fuertes lluvias y la situación de emergencia han generado reacciones en el Ministerio de Trabajo de España. Por su parte, la ministra Yolanda Díaz declaró que las empresas no deben exigir la presencia de sus empleados si su seguridad está en riesgo, y aseguró que la Inspección de Trabajo actuará ante cualquier abuso de este tipo.

"Me llama el jefe hoy a las 7:30 a.m., muy disgustado, molesto, diciéndome que por qué no estoy en mi sitio de trabajo, que mi obligación es estar allá a las 7:00 a.m., que me busque la vida, que le diga a mis vecinos que alguno me lleva. Mi coche quedó completamente destruído y apareció como diez calles más adelante. No es una mentira para nadie lo que está pasando. Teletrabajo para este trabajo no se puede. No estoy en casa mirando televisión. Molesto me dijo que en una bicicleta o un monopatín", denunció el hombre visiblemente indignado.

