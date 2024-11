Ladrón se fue con 'la cola entre las piernas' tras la inesperada reacción de su víctima

Sin ningún tipo de temor, la mujer sumió el ataque.

Una empleada de un comercio en Cipolletti, Argentina, frustró un intento de robo enfrentando al ladrón con un arma blanca de mayor tamaño, lo que provocó que el delincuente huyera sin llevarse nada. El incidente ocurrió el jueves y fue captado en video, generando reacciones de apoyo en redes sociales hacia la mujer por su valiente respuesta.

Un aspecto que captó la atención de los internautas más allá de la reacción inicial de la mujer, fue su gran sonrisa al ver que logró intimidar al hombre y causar que se devolviera. "Y seguramente el delincuente acusará a la chica de haber violentado sus derechos humanos y pedirá una indemnización por haber sido impedido de asaltar el lugar", "La sonrisa psicópata al final. Me enamoré perdidamente", "Esa risa final hacia la cámara es todo! dicho eso, niños no hagan esto en casa", "El ejemplo perfecto de porque tiene que haber libre portación de armas, la simple posibilidad de que alguien esté armado ya es suficiente motivo para que los chorros no quieran salir a chorrear, porque saben que son voleta", se lee en redes sociales.