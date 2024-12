"Le salía sangre de la cara": niño resultó herido en espectáculo de Navidad

Un niño de 7 años sufrió heridas graves tras ser impactado por un dron durante un espectáculo navideño en el parque Lake Eola, en Orlando, Florida, el pasado 21 de diciembre.

El dispositivo perdió el control y golpeó al menor en el pecho, causando daños en sus válvulas cardíacas y cortes en la boca. El pequeño tuvo que ser sometido a una cirugía de corazón abierto. Su madre, Adriana Edgerton, relató que su hijo quedó inconsciente tras el impacto.

Puede leer: "Los niños se respetan": el doloroso adiós a Diego; el niño que fue asesinado mientras iba a una novena

El evento, organizado por Sky Elements como parte del Holiday Drone Show anual, fue cancelado tras el accidente. La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que varios drones se estrellaron y abrió una investigación para determinar las causas del incidente.

La familia del menor cuestiona las fallas en la seguridad del espectáculo, mientras el niño se recupera de la cirugía. Las autoridades siguen trabajando para esclarecer los hechos y evitar que algo similar se repita.

So apparently they had to cancel the 2nd drone show at #LakeEolaPark tonight and I wonder if the drones that got knocked out during the 1st show was the cause 😬 #Orlando pic.twitter.com/xxySjbkohy