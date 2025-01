En vídeo: terremoto de magnitud 7,1 deja un saldo de más de 100 muertos

De acuerdo con la Sociedad Geológica de Estados Unidos, USGS, el sismo de magnitud 7,1 se produjo a las 9:05 a.m. y fue seguido con múltiples réplicas en la región remota del Tíbet, en Himalaya, Nepal, Bhután y otras partes del norte de India.

El sismo con epicentro en el condado de Tingri, tuvo una profundidad de 10 Km, con afectaciones en más de 3.000 viviendas. Las autoridades han alertado que en los remotos valles del Himalaya, 6.900 personas viven en 27 aldeas situadas en un radio de 20 km del epicentro.

El presidente chino, Xi Jinping, pidió esfuerzos para salvar vidas y minimizar el número de víctimas, “trabajar para prevenir desastres secundarios y reasentar de forma adecuada a los residentes afectados, debemos reparar las infraestructuras dañadas y garantizar que las necesidades básicas de los residentes se cubran".

Luego del temblor, la Oficina de Mando Antisísmico y de Socorro en Casos de Catástrofe del Consejo de Estado y el Ministerio de Gestión de Emergencias, enviaron un grupo de trabajo a la zona para orientar las labores antisísmicas y de socorro. Por su parte, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma del país designó 100 millones de yuanes, correspondientes a 13,6 millones de dólares para ayudar a las tareas de alivio.

Finalmente, se pudo conocer que el Tingri ubicado a 85 km del monte Everest, entre la frontera de China y Nepal , fue cerrado al público hasta nuevo aviso para garantizar la seguridad de los visitantes y el personal.

Two CCTV footages show strong 7.0 earthquake in Tibet region, China.

Earthquake was relatively shallow, at the depth of 10km.

At least 53 people have tragically lost their life while more than 70 are injured.

There were dozen of aftershocks in China and Nepal.#earthquake… pic.twitter.com/kFsGVwfl4f