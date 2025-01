En vídeo: rapero se disparó en plena entrevista; tenía el arma en el pantalón

El accidente causó revuelo en redes sociales.

Un video del rapero 2 Low se ha viralizado rápidamente en redes sociales tras un incidente ocurrido durante una entrevista para el popular programa de YouTube "One on One con Mike D". En las imágenes se observa el momento exacto en que el artista, aparentemente de forma accidental, se dispara en la pierna mientras buscaba algo en el bolsillo de su pantalón.

Mike D conversaba con 2 Low sobre su carrera cuando, alrededor de 50 minutos después de iniciada la transmisión, se escucha un disparo que interrumpe abruptamente la charla, "¿Quién disparó a quién?", pregunta Mike D, mientras mira a su alrededor. La cámara capta la reacción de sorpresa y preocupación del equipo de producción, con exclamaciones como "¡Ah, qué carajo!".

2 Low, con una expresión de dolor y un agujero visible en su pantalón, asiente con la cabeza y extrae brevemente lo que parece ser un arma de fuego antes de guardarla nuevamente en su bolsillo. El rapero, al ser preguntado por su estado, responde con un "Espero", mientras observa su pierna.

Mike D, tras el incidente en el canal del programa publicó un video para explicar lo sucedido, tomándose el incidente con humor y alivio: "El artista 2 Low de X Rap a Lot casi aparece en cámara. Gracias a Dios, todos estaban bien".

Los usuarios expresan una mezcla de asombro, preocupación por la seguridad del rapero y del equipo, y en algunos casos, incredulidad y humor ante la insólita situación. Hasta el momento, ni 2 Low ni su equipo han emitido un comunicado oficial sobre el incidente.