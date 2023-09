Para debatir el futuro de Ibagué

El próximo miércoles se dará el primer debate entre los nueve candidatos a la Alcaldía de Ibagué, en el que los ciudadanos podremos conocer sus propuestas de valor. Viene a bien poner a consideración algunos temas que son importantes para el futuro de la ciudad:





i) Trabajo: el eterno problema de la ciudad que no ha desarrollado un tejido empresarial suficiente para absorber la oferta de mano de obra, que no tiene clústeres que impulsen determinados sectores y jalonen a otros y que, pese a una ubicación geográfica envidiable, aún no ha encontrado la manera de aprovecharla eficientemente. El bajo desarrollo empresarial también afecta las finanzas del municipio porque no logra un crecimiento importante en el recaudo del impuesto de industria y comercio que es una de las principales fuentes de recursos propios para la inversión. También tiene todo que ver con el problema de inseguridad que en buena medida se puede achacar a la falta de oportunidades laborales para la juventud y la escasa oferta de programas que permitan su acercamiento a la cultura, el deporte y la formación para el trabajo; la juventud ocupada es menos proclive de caer en las garras de la delincuencia.

ii) Movilidad: todos sabemos la importancia de la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Publico y que cualquiera que sea el Alcalde le dará toda la prioridad, aquí el asunto es conocer que acciones proponen en el corto plazo para mitigar el caos que se presenta en algunas intersecciones de la ciudad, que podría ser resuelto con soluciones simples que no implican ni siquiera disponer recursos, también para imponer autoridad para que las calles dejen de ser parqueaderos públicos gratuitos. ¿Mantendrán el pico y placa tal como está?, también conviene que informen a la gente sobre en que obras de infraestructura de transporte priorizaran los escasos recursos con los que cuenta la Administración Municipal, se sabe que hay obras prioritarias que podrían resolver buena parte de los problemas de movilidad (calle 103, avenida carrera 13, puente calle 94, diagonal 83, paralelas Pedro Tafur, viaducto glorieta Mirolindo, deprimido glorieta del Éxito, doble calzada Progal-Salado, intercambiador en Santa Ana, entre otras), pero este alcalde deja la ciudad con escaso margen de endeudamiento y con los pocos recursos disponibles definitivamente habrá que dejar la mayoría en el tintero.

iii) Ordenamiento territorial y Espacio Público: Ibagué tiene pendiente la actualización catastral rural y está desaprovechando la posibilidad de recaudar importantes ingresos por concepto de predial de los cada vez más numerosos proyectos agroturísticos que tienen casas y lotes de gran valía. Aprovechar la Plusvalía que ha de pagar los planes parciales que se están desarrollando en la ciudad para fortalecer las finanzas y poder construir vías aledañas. Proyectar predios para planes de vivienda de interés prioritario. Recuperar los parques y zonas verdes que la actual administración dejo en el olvido y trabajar por mejorar las condiciones de los andenes, plazoletas y otros espacios de encuentro de la comunidad. iv) Agua: el acueducto complementario tiene varias fases y etapas, por ende conviene conocer a que obras le darán prioridad y en que tiempo piensan ejecutarlas; a menos de 4 meses de terminar esta administración, no han logrado llevar el agua del rio Cocora a la planta de la Pola cuando la anterior había dejado adelantado casi todo el trayecto. Faltan obras esenciales de almacenamiento y conducción.