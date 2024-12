Querido Papá Noel,

Este año no quiero ropa, viajes ni cosas materiales. Mi carta es diferente: quiero pedirte regalos para mi país, porque siento que necesitamos un empujoncito para salir adelante.

Aquí va mi lista:

Primero, un regalo para nuestros gobernantes: sabiduría y sentido común. Que entiendan que no se gobierna con promesas vacías ni discursos bonitos, sino con planes serios y bien hechos. Y, por favor, enséñales que el talento y la preparación deben ser la regla, no la excepción. ¡Ya basta de la caquistocracia! ¿No sería ideal que los cargos se ganaran por mérito y esfuerzo?

Segundo, un regalo especial para los ciudadanos: que se enamoren de su voto. Que entiendan que votar no es solo un derecho, es poder. Es elegir el futuro de su familia, su ciudad, su región. Pero también recuérdales que la democracia no acaba en las urnas: necesitamos que participen, que opinen, que exijan. Y que en las urnas castiguen a quienes solo pensaron en ellos mismos y no en el bienestar de todos.

Tercero, algo para los empresarios, esos héroes de capa invisible: dales fuerza para seguir adelante. Los pequeños negocios han cargado con la economía en los peores momentos. Ayúdalos a crear empleo, a innovar y, de paso, regálales menos trámites y más respiros con los impuestos. Se lo merecen.

Y por último, Papá Noel, un poquito de empatía para todos. Que entendamos que, al final del día, estamos en el mismo equipo. Que el éxito de uno puede ser el éxito de todos. Que dejemos las peleas, los prejuicios, las excusas. Ayúdanos a construir un país donde valga la pena quedarse, soñar y vivir.

Con mucho cariño,

Una Tolimense que no pierde la esperanza.