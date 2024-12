Solución compleja, pero no difícil (I)

En dos asuntos coinciden los mensajes que suelen enviar algunos amables lectores de mis artículos.

El más grato revela que muchas de mis reflexiones concuerdan con sus sentires y el otro, las alusiones sobre el qué hacer para vencer el rezago paradigmático (mental), social, económico y político que corroe al Tolima desde hace más de ocho lustros y que ya devasta hasta sus cimientos. En “ironía didáctica” y, como abrebocas, digo que no me auto postularé a alcalde o gobernador por no creer que la gerontocracia convenga al Tolima y porque no soy mesías milagrero o mecenas sin plata y caradura que invertiría recursos del erario como si fueran míos y no elemental función del gobierno. Cuando más sería coequipero de la gran cruzada que pondría al Tolima en el camino de la imaginación, la ética y el progresismo.

Respecto al qué hacer para cambiar el destino del Tolima, juzgo que la solución es fácil pero compleja y de mediano y largo plazo, características que la hacen ver difícil e impersonal, en una “cultura” que concibe el quehacer político como instrumento para lograr éxito personal y no oportunidades para las generaciones futuras. Mientras el paradigma político reinante sea personalista y no solidario e histórico, el talante regresivo impedirá el pensar y el actuar progresista; solo ideas que exalten fines históricos superiores, harán que el progresismo sea real y que sus actores sepan que la merecida exaltación personal, lo dice la historia, solo se otorga a quienes fueron fieles a los grandes retos históricos, pues los tipejos siempre serán olvido y deberán comprar sus efímeras famas y sus indebidas fortunas porque, recordemos maestro Carlos Gaviria, “quienes pagan para llegar, llegan para robar”.

Avanzo en tesis sobre el quehacer para vencer el atraso mental, social, económico y político del Tolima, diciendo que nada ocurrirá mientras no reconozcamos la importancia (lo planteé en texto anterior) de la simbiosis de identidad territorial; correctas ideas socioeconómicas del desarrollo regional (consistente visión del futuro); proyecto estratégico para construirlo; organización político-electoral que empodere la región; líderes o actores políticos orgánicos, democráticos y capaces de orientar un proceso de cambio. Mencioné igual que tal simbiosis carecerá de alma y enfoque correcto si los tolimenses no nos reencontrarnos en la identidad y por ende en las tradiciones, la cultura, las artes y, desde luego, en las ciencias, la educación, la innovación y las tecnologías aplicadas a la reconstrucción del Tolima.

El mejor futuro es una construcción compleja y política, en su más alta expresión, que enlaza el contexto territorial, las ideas progresistas y la voluntad colectiva debidamente organizada. Así entonces el Tolima solo progresará cuando el propósito por construir un mejor futuro se convierta en colectivo democrático con enfoque territorial y una vocación de poder decidida a parar la sangría de los recursos públicos, que bien usados apalancarían el progreso, unirán al Tolima en ideas y no intereses personales, evitarían la parcelación municipalista en feudos electorales y derrocarían a los eternos jefecillos ineptos, ignaros y autócratas. Continua…