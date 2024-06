El “coco” de la constituyente

De tanto repetir frases como “conflicto armado”, “negociación política”, “paz” y hasta “Constituyente” se ha ido perdiendo el sentido real de cada uno de esos conceptos y, por momentos, hemos caído en una verdadera torre de babel.

Lo que se conoce genéricamente como la “violencia”, entre los años cuarenta y comienzos de los sesenta, fue una disputa por el poder entre los partidos liberal y conservador en la que con hechos violentos -guerrilleros y chulavitas pájaros- se involucraron jefes políticos, despojadores de tierras, asesinos y hasta miembros de las Fuerzas Armadas.

Esa primera parte de lo que genéricamente suele llamarse el “conflicto”, terminó con la caída de Rojas Pinilla, el plebiscito y el Frente Nacional para repartirse la burocracia entre los dos partidos del poder, que rigió por más de dieciséis años y que era parte sustancial del problema.

Con el surgimiento de las Farc en 1964 y del ELN en 1965, apareció otro tipo de conflicto. Estas guerrillas, por la vía de las armas, querían básicamente tomarse el poder para imponer un régimen comunista con el modelo de Fidel Castro en Cuba. No hubo en verdad una división de la población entre una y otra forma de gobierno como en otras confrontaciones armadas en el mundo. La desigualdad social, la injusta distribución de la tierra y la exclusión política se invocaban como justificación de la insurgencia inspirada principalmente por el marxismo-leninismo.

De ese mismo corte fueron otras organizaciones armadas como el EPL; el PLA, que asesinó al exministro Pardo Buelvas; el PRT y el Quintín Lame, reivindicatorio de las causas indígenas. En 1974, nace el M-19 como movimiento nacionalista, no comunista, para hacer respetar el triunfo del exdictador Rojas Pinilla por el alegado fraude del 19 de abril, con el lema: “con el pueblo, con las armas, con María Eugenia al poder”.

Prácticamente en todo ese tiempo los gobiernos, unos más que otros, han combinado la acción militar con la búsqueda de la paz negociada, siempre en el entendido de que los alzados en armas tenían la motivación política de cambiar un régimen que consideraban injusto y excluyente.

Belisario Betancur, al posesionarse como presidente en la plaza de Bolívar, expuso la teoría de las causas objetivas de la subversión y concedió una amplia amnistía a la Coordinadora Nacional Guerrillera. Se abrió la participación política pero torpes sectores del establecimiento anegaron en sangre a la Unión Patriótica, partido surgido de los acuerdos de la Uribe.

Barco hizo lo mismo y, apartándose del repudio de sectores importantes de la población por el Palacio de Justicia, adelantó un exitoso proceso de paz con el M19, también con amplias leyes de amnistía que incluyeron, entre otros, al actual presidente.

Las Farc no quisieron negociar con Ernesto Samper, que ironía, arguyendo el proceso 8000. Pastrana despejó 42.000 km en una zona de distensión e hizo todo lo posible para un gran acuerdo, pero finalmente no pudo y no propiamente por falta de voluntad. Incluso Álvaro Uribe tuvo negociadores de paz y llegó a condicionar la extradición de Simón Trinidad a que las FARC iniciaran un proceso de negociación con el gobierno. Y desde luego, el que adelantó Juan Manuel Santos con el grueso de las FARC, con acuerdos incorporados a la Constitución, que aún están en desarrollo.

Quedan muchas preguntas a propósito de lo que ahora se está hablando de resolver el conflicto con el ELN: ¿subsiste aún el delito político?; ¿De qué conflicto estamos hablando hoy?; ¿qué es lo que falta por negociar? ¿será el modelo de Estado y de sociedad que quedó consignado en la Constitución del 91, que algunos consideran expresión máxima del conflicto político en la Nación?; ¿qué normas de la Constitución vigente se atraviesan para que se puedan resolver problemas como el de la justicia, la corrupción, la ineficiencia administrativa o la colusión entre ejecutivo y legislativo?; ¿también son obstáculo los acuerdos de la Habana incorporados en la Constitución?; ¿Es neoliberal la Constitución del 91 que se aprobó con el reclamado concurso del M-19?

Una reflexión final: ¿Por qué los colombianos pensamos que todo se arregla cambiando varias veces la Constitución? ¿No será mejor pensar en gobernar más que en legislar?