El recaudo, más que monedas

Hoy hablaremos de la(s) propuesta(s) de Infotic y del ejecutor detrás del ejecutor del “convenio”, que tiene un capital de 20 millones de pesos y su sede es un apartamento en Bogotá.

Llevo un mes escribiendo acerca del hedor que rodea la suscripción del “convenio interadministrativo” entre el SETP de Ibagué y la empresa Infotic. Pues bien, siguen apareciendo más “detalles” que, insisto, desde hace rato debieron haber intervenido los órganos de control. Vamos por partes.

Primero, el 28 de noviembre de 2022, Infotic presentó al SETP la oferta comercial No. PV-2022-293-1, para la puesta en marcha y funcionamiento del sistema de recaudo, control de flota y monitoreo a bordo, en dicha propuesta, al parecer, Infotic no cumplía con los requisitos establecidos en la Resolución No. 20203040034065 del Ministerio de Transporte, en especial, el de experiencia en la integración y asistencia tecnológica. (Otro ingrediente más para seguir insistiendo que debieron abrir la licitación pública). Por esa razón, a Infotic, se le dio la oportunidad de “acomodar” su experiencia, lo que hace el 20 de enero de 2023 con la oferta No. PV-2023-315-2, presentando a un privado como aliado tecnológico, que finalmente se quedará con parte de la actividad sin haber concursado y con un pírrico capital. El 17 de junio de 2023, entrega la oferta definitiva y la presenta bajo el No. PV-2023-293-1 el mismo número que la presentada en noviembre, solo le cambiaron el año.

Al comparar las propuestas (que pueden ser consultadas en el siguiente link: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-12-13720642, donde están los documentos que “soportan” el proceso, que valga decirlo, solo fueron “colgados” a partir del 5 de julio, esto es, 7 días después de celebrado el “convenio”), podemos encontrar dos detalles en los que me quiero concentrar. Por un lado, en la propuesta de noviembre de 2022, se señala que es Infotic la que tiene la experiencia en el recaudo y describe las especificaciones técnicas del sistema y la operación de recaudo que ofrece al SETP, sin embargo, como esa propuesta, parece ser, no servía, la cambiaron el 20 de enero de 2023 y posteriormente, el 17 de junio de 2023, dos días después de haber sido aprobada, en acta de Junta Directiva (15 de junio), la suscripción del “convenio”. ¿Qué dirá el MinTransporte (donde hoy pretenden resolver el problema) de esa “maroma”, según el acta, aprobada también por su delegado?.

Por el otro lado, las propuestas de enero y junio son casi las mismas que la de noviembre, solo que, en las dos últimas, Infotic cambió su nombre, en lo relacionado con la experiencia en el recaudo y especificaciones técnicas del sistema y operación de recaudo, por el de una empresa llamada VYR S.A.S., (la redacción es la misma, solo intercambiaron nombres de empresas). Y en el caso de VYR me quiero detener un poco porque es el segundo punto del día. Esta empresa (VYR) que es el aliado tecnológico de Infotic (y quien en la práctica será el ejecutor del convenio), según certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá, es una microempresa, con un capital autorizado de ¡20 millones de pesos!, con domicilio en un apartamento en Bogotá y registrada, apenas, desde el año 2016. Este albergue estará a cargo de la tecnología de un recaudo que, en total, puede ascender a los 3 billones de pesos en los 16 años (no son monedas).

El representante legal de VYR es el mismo de la “Unión Temporal Recaudo y Tecnología” que en el 2008 suscribió el contrato de concesión para el recaudo en Cali, allá sí hubo licitación pública, pero es “extraño” que, con el señor, llegue a Ibagué una microempresa a “colaborar” en un negocio que, según entrevista que él mismo dio al diario El País de Cali, en el 2018, “todos los días perdían dinero”.

Seguirán saliendo más “detalles” de este capítulo, oscuro, para la ciudad de Ibagué.