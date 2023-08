Aplicable a muchos sectores de la actual administración municipal, el papelón, en esta ocasión, ha sido la gestión del alcalde Hurtado en materia de movilidad, tránsito y transporte, pues, más allá del “tranvía” y el “cable” a escala, exhibidos el pasado miércoles en la rendición de cuentas, es, en esencia, ineficiente e ineficaz. Por mencionar unos ejemplos, los trámites en la Secretaría de Movilidad, la malla vial, la semaforización, la implementación del SETP, entre muchos otros, que representan un auténtico palo en la rueda a la competitividad y a la seguridad vial.

“Firmó” el mandatario, el pasado miércoles, según la misma alcaldía, “de manera simbólica la factibilidad del sistema de transporte eléctrico (…) convirtiéndola en la primera ciudad de América Latina en implementar este moderno proyecto”. Con esa engañosa noticia, terminó convirtiendo el acto en una versión actualizada de “El embajador de la India”, aquella película colombiana protagonizada por Hugo Gómez, en la que un astuto personaje engaña a una cálida población, haciéndose pasar por embajador de ese país del Sur de Asia. Aquí, nos anunciaron un “tranvía” como si ya iniciara operación (es mala fe con la ciudad). Pero además, y para que seamos claros, no existen factibilidades “simbólicas”, eso y una servilleta en blanco tienen la misma vinculatoriedad jurídica, dicho de otra manera, no es más que un anuncio para cautivar incautos en época electoral.

En la nota, publicada en la página web de la alcaldía, señalan las rutas a cubrir por el “tranvía”, no siendo más que un mar de improvisaciones, por cuanto, de materializar, según el anuncio, el proyecto, pone en riesgo la sostenibilidad financiera del SETP; por un lado, porque el mismo está proyectado como estratégico y no como integrado y por el otro, porque los cálculos financieros del SETP se hacen sobre el número de viajes a realizar por año, según las troncales por donde va a transitar y el número de pasajeros a movilizar y, el “tranvía eléctrico”, según lo dicho por el ente territorial, tendría como troncales, entre otras, la Avenida Jordán y Carrera Quinta, mismas sobre las cuales está proyectado el SETP (a no ser, que la empresa interesada en este proyecto, contemple, en la inversión, la compra del SETP –tendremos que preguntar-). Este proyecto requiere, necesariamente, la autorización del Ministerio de Transporte, porque el Gobierno Nacional coloca el 70% de los recursos para el SETP.

Después de, aproximadamente, 23 años desde que Ibagué fue declarada ciudad piloto para la implementación del SETP en Colombia, el panorama es confuso para el transporte público (y el sector en general), primero, el, al parecer, irregular convenio de recaudo para SETP suscrito con Infotic, del que, según lo reveló una emisora local el pasado viernes, la Procuraduría advirtió la necesidad de terminarlo y que tiene enredada la implementación del sistema. Segundo, un indefinible anuncio acerca de un proyecto de “tranvía”, que, de poner en riesgo la estabilidad financiera del SETP, presupuestalmente le puede costar mucho al municipio (no hay planificación ni articulación).

Habrá que sacarle tiempo para hablar del cable aéreo, sobre el que, según proceso “colgado” en la página web de Colombia Compra Eficiente, se invertirán alrededor de 2.500 millones de pesos, para estudios y diseños, justo al final de la administración.