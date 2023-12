Se cumplió el plazo ¿y el convenio con Infotic?

Que nos digan, quienes celebraron ese convenio, ¿qué van a hacer? Pasaron los 4 meses de la suspensión del “convenio” interadministrativo suscrito entre el Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué –SETP- y la controvertida sociedad –dicen que es- de economía mixta, Infotic y, hasta ahora, no pasó nada, ni la actual administración municipal terminó dicho acuerdo de voluntades, ni los órganos de control, más allá de la advertencia de la Procuraduría –que en realidad debió ser una investigación-, que se sepa, intervinieron.

Pero, como “no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague”, hoy se vence el plazo y alguna determinación tendrá que existir; el silencio de la administración se puede interpretar como la poca (o nula) intención de terminar ese “oscuro” convenio y, por el contrario, dejar que sea la administración entrante quien decida qué hacer con esa “papa caliente”.

La alcaldesa electa debe tener este tema como prioridad en la agenda y si en verdad existe un interés genuino por entregarle a la ciudad un transporte público eficiente y eficaz deberá, la misma administración que inicia el primero de enero, si no hay solución de mutuo acuerdo, demandar el convenio y entregar el recaudo, como en derecho corresponde.

Y es que el tema Infotic, prácticamente se volvió insostenible, la semana pasada salió a la luz pública otro cuestionado convenio de esta empresa, esta vez con el Icetex, por alrededor de 31 mil millones de pesos para el Data Center de esa entidad. Es el “contratadero” ideal, por un lado, usan un “ropaje” de sociedad de economía mixta para así contratar de manera directa, cuando en realidad –como lo denunciamos en este mismo espacio en el mes de julio del presente año-, la participación del sector público en la junta directiva es minoritaria y es una sociedad controlada por 6 empresas privadas, variopintas, lo que, según el artículo 260 del Código de Comercio, implica que la voluntad de Infotic se encuentra sometida a la anuencia de sus controlantes (en este enlace se puede consultar mi columna titulada: “¿En manos de quién quedó el recaudo del SETP?” https://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/opinion/columnistas/camilo-ernesto-ossa-bocanegra/509304-en-manos-de-quien-quedo-el-recaudo-del).

De otro lado, el objeto social de Infotic es tan amplio que casi pueden hacer de todo y dicen saber hacerlo todo, para acceder a millonarios contratos sin, parece ser, competir por ellos.

Ya el Alcalde Andrés Hurtado reconoció, en entrevista entregada al diario El Espectador, que esa situación (el control) no la verificaron, pero aun así, suscribieron el convenio, pasando por alto, en ese momento, no solo el control privado al que está sometido el ejecutor, sino que tres de esas empresas, tienen un capital que oscilan entre 4 y 20 millones de pesos, para manejar un recaudo que, a 16 años como lo entregó el SETP, es de alrededor de 3 billones de pesos y el mismo Infotic y sus controlantes, no tienen un capital, siquiera, del 1% para responder ante el incumplimiento.

Amanecerá y veremos qué determinación se toma al respecto, pues un tema de tal trascendencia en la ciudad, no puede pasar inadvertido.