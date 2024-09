Colombianos alistemos las ARMAS (segunda parte)

Han pasado dos años del gobierno de Gustavo Petro, que por cierto considero que no merece el título de “Señor Presidente” primero porque de señor no tiene nada y autoridad como presidente menos y del respeto que podría merecer, ni hablar.

Para ser presidente de este país se debe ser honesto y por el solo hecho de haber tomado las armas en contra del pueblo como guerrillero ya no hay honestidad, se debe dar ejemplo y Petro no es el mejor referente en ningún caso, no se le debe mentir a los que vas a gobernar y este tipo rompe todas las barreras y lo más importante debe servir, creo que esa palabra le queda grande, porque yo no he visto a un hombre de buen corazón, disculpen los once millones que votaron por el conocido como alias el “cacas”, los seguidores del Pacto Histórico y los que aún no ven las verdaderas intenciones de sus actos “humanitarios”.

Bueno… pero nuestro tema tiene que ver con alistar las ARMAS y para ello daré algunos referentes, importantísimo las intenciones del juicio político en virtud del artículo 109 del Dr. Abuchaibe, el sentimiento sociopolítico de los militares en retiro que lideró FARO, las marchas patrocinadas por la dupla Onzaga y Vergara en su momento, los cabildantes y ahora el paro camionero, todas altruistas, importantes y altamente necesarias, pero parece que ninguna logrará sacar a Petro del poder que le dieron.

La estructura debe ser la siguiente arma a utilizar en este momento, si no se tiene algo bien estructurado más allá de grupos de Whatsapp y espacios de opinión en las redes sociales, todos los esfuerzos serán aislados y no lograrán un propósito definitivo en el tema político de Colombia.

Defender la democracia, no solo requiere de una constitución, también requiere un esfuerzo estructurado que articula, organiza, ordena y distribuye una postura política nacional en propósitos comunes liderados por todos los implicados para lograr un fin determinado con buenas bases (gremios, pueblo, sentimientos, iniciativas, derechos constitucionales y expresiones independientes y conjuntas).

Nuestra siguiente arma la Estrategia, una de las más importantes, está más que diagnosticado en el mundo, todos los elementos que requiere una estrategia para poder lograr metas macro, cambios significativos, esfuerzos contundentes a largo plazo, nada se da por el azar, por el contrario, si tenemos clara la ruta hacia dónde queremos ir como diría Séneca “el mundo se abre para darle paso” si no tenemos una estrategia, como dicen por allí, “olvídense”.

Colombia tiene muchos problemas estructurales, no goza de una buena dirección, tiene administraciones mal sanas, mucha corrupción, críticas a diario y una violencia casi que interminable, todo conduce a una clara y evidente ausencia de estructura y estrategia para romper los paradigmas y evolucionar positivamente donde el cambio lo hacemos todos, no unos políticos, unos guerrilleros o todo bandido que quiere apoderarse del dinero del pueblo.

¿Pero qué hacemos para que hombres y mujeres entiendan que todos somos parte de la solución? Ya mencionamos 10 armas https://carlosmtzcr.blogspot.com/2024/06/colombianos-alistemos-las-armas.html y ahora dos más para utilizar en la misión de defendernos de manera cooperativa y no individualista, ¿Eres tu uno de los guerreros del Whatsapp? Despertemos colombianos y utilicemos a tiempo las armas ESTRUCTURA Y ESTRATEGIA.

“El camino puede ser difícil, pero con su ayuda lo podemos lograr” “Soy Ciudadano”.