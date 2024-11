Mueren los militares…

Solamente por colocar un ejemplo, con su buena pluma, manera de generar opinión frente a los medios de comunicación, conocimiento sobre administración pública y la visión del entorno geoestratégico nacional, militares como Álvaro Valencia Tovar de grado general solo por colocar un referente creo que ya no existen, mucho menos un general Bedoya o Cifuentes Ordóñez, militares que en un momento de la coyuntura nacional tomaban partido y eran escuchados por sus posturas políticas serias frente a los gobiernos del momento, creo que pasaron a la historia.

Ya no vemos un soldado Pedro Pascasio Martínez o un Sargento Inocencio Chincá, a Rafael Reyes, José María Córdova o miles de militares y policías que gobernaron en tiempos de otrora relacionados en las placas de la historia en los recintos administrativos a lo largo de los más de mil municipios de la geografía colombiana donde defendieron las banderas democráticas.

Antes hablábamos de los cuatro poderes, el legislativo, judicial, ejecutivo y militar, este último, tenía claro su papel frente a la misión constitucional de defender al pueblo, se había ganado su lugar no de forma jurídica pero sí por su compromiso y acción directa al verlos actuar en el ámbito sociopolítico nacional como una garantía de muchos aspectos importantes para el país, entre otros la seguridad y la defensa.

Hoy, el ambiente militar está altamente supeditado al criterio de los políticos, partidos políticos y gobiernos que estiran y aflojan de acuerdo con su acomodo o intereses, como en el caso reciente del presidente Gustavo Petro, a quien se le atribuye poco respaldo a la fuerza pública, razón por la cual existen territorios vedados para su ingreso y control, son expulsados, asesinados y secuestrados por campesinos o indígenas, pero también de guerrilleros disfrazados de humildes ciudadanos.

Pero si con los activos llueve no escampa con los retirados, más o menos existen 2 millones de militares y policía en retiro veteranos y reservistas de todos los grados y todas las fuerzas y ellos a pesar del sinnúmero de organizaciones que han creado no ha podido entender la necesidad de recuperar ese poder que hacía temblar a más de un gobernante, defendía al pueblo y no se dejaba manipular en el legislativo, que quede claro para los que leen en entre líneas, no estoy hablando de “golpes de estado de carácter militar” por qué el gobierno si lo hace de otra manera, nuestros militares y policías no son golpistas.

Hablo de actuar de forma organizada y auténtica, de tener claro que los veteranos y reservistas deben ser un gremio digno a ser seguidos por el pueblo, que los activos sientan nuestro respaldo, que la sociedad en general vea a esta población como el as bajo la manga por que ellos los organizarán, defenderán y ayudarán como esos héroes de vocación que nunca estaban pensando en “yo, ya cumplí mi tarea” si no, aquí estamos para dejar un país mejor de lo que lo encontramos.

Para que los militares y policías en retiro no mueran y la historia seguramente critique el presente y futuro, debemos volver a ser un ejemplo con liderazgo, con ideas creíbles y posibles de ejecutar, organizados con bases sólidas, con una identidad gremial impresionantemente fuerte con una vocación de servicio indestructible que deje sin palabras a todo aquel que no crea.

De los activos, parece que murieron hace muchos años de mil maneras.

“El camino puede ser difícil, pero con su ayuda lo podemos lograr” “Soy Ciudadano”