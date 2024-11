¿Sale la Policía Nacional del Ministerio de Defensa?

¿Será que este es el siguiente paso del Gobierno Petro? ¿Por qué no pensarlo? Lo prometió en campaña y su actitud frente a la fuerza pública no es la mejor, Colombia entera ha sido testigo de todo su actuar.

No se trata de criticar por criticar, recordemos varias realidades, Petro dejó plantado a todos en la ceremonia de reconocimiento del mando militar después de posesionarse, llegó súper tarde a la ceremonia del 20 de julio y vestido al estilo “no me joda”, echó a 70 generales supuestamente por corrupción entre otros al actual comandante del ejército a quien lo llamó después al servicio, motivó públicamente a los jóvenes a no prestar el servicio militar, colocó a un general en retiro como director de la policía que lo habían sacado por problemas internos, jamás ha respaldado a sus hombres frente al secuestro masivo, asesinatos y expulsión del territorio y menos muestra una actitud de dolor cuando los asesinan.

Solo por colocar un ejemplo más de cómo van las cosas, ayer Petro en ceremonia pública igualó y victimizó la institucionalidad entregando medallas y reconocimientos a militares y policías al lado de exguerrilleros del M19, un día antes del aniversario de la toma del palacio de justicia por parte de su movimiento terrorista y en plena celebración del día de la Policía Nacional, ¿no fue la misma intención del gobierno de atender a los guerrilleros en el Hospital Militar?

¿Será que olvidamos que Gustavo Petro hizo colocar la espada de Bolívar que se había robado el M19 en la ceremonia de posesión, o la bandera del M19 que sacó en un acto público de la presidencia y dijo “no se puede quedar debajo del colchón”?, tengamos en cuenta lo que nos están haciendo y diciendo.

La cereza del pastel, es la desarticulación de las fuerzas de tarea conjunta, disminuyó las capacidades de los comandos conjuntos y supuestamente reorganizó las fuerzas, eso es una mentira por qué las fuerzas no cambiaron, siguen siendo las mismas, cada una tiene los mismos roles y lo que se restó fue capacidades de trabajo conjunto que se habían logrado desde hace 20 años por culpa de la violencia guerrillera y ahora retrocedimos en el tiempo.

Lo cierto es que no podemos olvidar varias cosas, primero el comandante supremo de la Fuerza Pública es el Presidente de la República artículo 189 de la CPN, segundo, el ministro de defensa no tiene mando sobre las fuerzas militares ni la policía y tercero el conductor de la guerra al interior y exterior del país es el Comandante General de las Fuerzas Militares y el responsable de la seguridad interna la Policía Nacional, no me digan que “todo fue a sus espaldas” como dijo Samper y que ellos no son los responsables de todo lo que pasa en el país con relación a la seguridad, la defensa y la institucionalidad de la fuerza pública.

Regresemos al tema, ¿qué les haría pensar que Petro aún no quiere sacar la policía del sector defensa? Le queda casi dos años y sus propósitos continúan, al eliminar el trabajo conjunto y regresar todo a la independencia de las fuerzas, coloca en ventaja la posibilidad de una acción ya enunciada y fortalece el accionar de todas las organizaciones con las que vive hablando de paz total ¿será que todo esto es una petición de los negociadores del ELN o FARC?

Estoy seguro de que ustedes no se imaginan cuantas lágrimas, rabietas, molestias, relevos de comandantes, fallas operacionales, enemistades, enfrentamientos a bala, descoordinación, ascensos y hasta miles de vidas humanas se dieron por culpa de la desunión de las fuerzas y ahora después de haber logrado un esfuerzo conjunto, regresamos al pasado.

“El camino puede ser difícil, pero con su ayuda lo podemos lograr” “Soy Ciudadano”.