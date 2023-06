“Se le fueron las luces”

Le sucedió al Secretario de Gobierno de Ibagué, Milton Restrepo, cuando, con mensajes enviados por Twitter, decidió agredir a la coalición conformada inicialmente por seis precandidatos a la alcaldía de Ibagué, que busca enfrentar los candidatos de la politiquería tradicional.

Inconsciente de su responsabilidad como funcionario, descalificó a dos de aquellos precandidatos, a uno por joven le dijo: “El pseudo candidato ‘Aventuras en Pañales’ de apellido Hincapié...” y lo relacionó con imágenes del conocido programa Plaza Sésamo. Mientras que a otro lo acusó de viejo, y mostrando una fotografía del Hogar Geriátrico ‘Jardín de los Abuelos’, le dijo: “Dr. Guillermo Pérez aquí puede inscribir su candidatura y deje gobernar...” Cabe precisar que el Dr. Pérez es una persona con 65 años de edad y altos niveles de calificación.

Dichas agresiones fueron su reacción ante críticas formuladas por los precandidatos desde la derruida Concha Acústica, que constituye un monumento a la desidia, a pesar de que es un escenario vital para la celebración de eventos culturales y recreativos, y de las reiteradas promesas de la Alcaldía de que se ocuparía de recuperarla, pero que a solo seis meses de concluir el mandato, nada ha hecho. A pesar también, de que resulta especialmente necesaria para la realización del Festival Folclórico que, con bombos y platillos publicita el Alcalde desde Times Square en New York.

Con razón los seis precandidatos de la coalición Unidos por Ibagué, se quejaron ante la Misión de Observación Electoral (MOE), denunciando que el funcionario había incurrido en “actos de participación en política a través de redes sociales”, citando el Decreto 2821 de 2013 expedido por el MinInterior: “Por el cual se crea y reglamenta la Comisión para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales”… con el fin de procurar el normal desarrollo de los procesos electorales y la transparencia de los mismos”. Para completar, precisan que Restrepo forma parte de dicha comisión, en calidad de Secretario Técnico, por tanto su responsabilidad de velar por su cumplimiento es aún mayor.

Pero no solo en este aspecto se “le fueron las luces” al Secretario, muy grave también que descalifique a un precandidato porque lo considera viejo, ignorando no solo su deber de respetar a los mayores, sino el hecho de que son las normas establecidas las que determinan la edad de quienes pueden competir para esos cargos y no él. Como si la ciudadanía tuviera fecha de caducidad.

Olvida así mismo, como señaló con ironía un ciudadano, que es por culpa de gobiernos como el que representa, que en pocos años Ibagué se convertirá en un geriátrico, no solo porque es a los pensionados y población de la tercera edad, a quienes convocan a radicarse en Ibagué “para que disfruten de las bondades de su clima”, sino porque los jóvenes huyen ante el enorme desempleo y falta de oportunidades, independientemente de que se hayan educado con gran esfuerzo. De ello dan fe los miles de tolimenses que emigran a Estados Unidos, España, Canadá, Australia y otros países, y que contribuye con el envío de remesas a sostener sus familias.

Remesas que se han convertido en la principal fuente de la economía Departamental. Muchos de estos migrantes, aún siendo jóvenes dejaron el Tolima en busca de futuro, porque aquí les fue negado por esos gobiernos que enquistados en el poder actúan solo en su exclusivo beneficio. Ojalá esta coalición dé inicio a una nueva historia para esta capital, y ojalá se replique en el resto del departamento y por qué no … en el país.