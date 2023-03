Manada de elefantes

Hace 27 años el país iniciaba el proceso 8.000. Habían aparecido los narco cassettes donde se comprobaba que los narcotraficantes habían financiado la campaña presidencial. Los más jóvenes no recuerdan, pero de ese evento aparecieron luego confesiones que llevaron a la cárcel a los más altos cargos de la campaña. El Presidente sin embargo, nunca renunció. Sostuvo que todo había sido a sus espaldas y el país se embolató pensando si sabía o no. Al final alfiles importantes pagaron cárcel, adujeron que alguno se había robado la plata de los narcos, que no se sabía. Y los ocho mil elefantes lograron meterse bajo el tapete de entrada a la presidencia.

Hoy sabemos que narcotraficantes entregaron dinero para la campaña de Petro Presidente. Sabemos que el gobierno pretendió levantar órdenes de captura de los narcotraficantes pedidos en extradición; también que presentaron un proyecto de ley (firmado por los ministros) donde pretenden impunidad para los narcotraficantes; como lo denunció el Fiscal. También hay certeza de que el hermano del Presidente, su actual Comisionado de Paz, como miembros hoy electos del Pacto Histórico visitaron en las cárceles no solo narcos, sino también paramilitares, políticos corruptos; buscando apoyos políticos a cambio de impunidad. Ante semejante situación, se defienden diciendo que los dineros calientes no llegaron a la campaña, pues el hijo del Presidente se los robó. Insisten, otra vez, en que el Presidente Petro no sabía. No sólo estamos frente a las declaraciones de la ex esposa del hijo del Presidente. Están los audios de delincuentes, por ejemplo, como Marquitos Figueroa invitando a votar por aquellos que proponían “el perdón social” y la reforma a la justicia. Hace unos meses Juan Fernando -hermano del Presidente- admitió tener conversaciones con el Gordo García, responsable de la masacre de Macayepo, entre otros condenados por narcotráfico y parapolítica. Y es imborrable la foto del exsenador Gustavo Bolívar con el grupo del Gordo García en campaña. Las conversaciones del Pacto Histórico en las cárceles incluyeron extraditables como José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas (Oficina de Envigado), Juan José Valencia, alias Andrea (Clan del Golfo), y John Freddy Zapata, alias Messi (Clan del Golfo). No olvidemos el video publicado por la revista Semana, donde aparece el ahora senador del Pacto Histórico, Roy Barreras diciendo “Hay visitas a los extraditables de gente del Pacto Histórico ofreciendo la no extradición”. Esto antes de la elección. La ex esposa del hijo del Presidente menciona que el narco Samuel Santander Lopesierra, alias Hombre Marlboro -extraditado en 2003 por meter coca a los Estados Unidos-, le hizo al menos tres entregas en dinero efectivo a Nicolás Petro por un valor total superior de 600 millones de pesos para la campaña de Petro Presidente. “Alfonso Hilsaca” alias, el Turco Hilsaca- empresario famoso por construir alumbrado público- también dio dinero en efectivo a Nicolás por un valor de 400 millones de pesos en dos entregas.

PALOMA VALENCIA