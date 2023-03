Las oficinas de prensa

Los medios de comunicación no sólo construyen las imágenes del mundo exterior en la ciudadanía, sino que, en tiempo de crisis, influyen en sus actitudes y comportamientos públicos ofreciendo información permanente sobre un evento particular. Los medios seleccionan los temas y construyen su agenda (mediática) a partir de la relación con la agenda pública (los temas que exigen las audiencias) y la política, (acciones de los gobiernos para influir en las agendas).

A través de una investigación realizada junto a Rafael González y Laura Gabriela Rodríguez en la Universidad del Tolima, analizamos los niveles de consonancia entre la agendas política y mediática en Ibagué, durante la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 para responder a preguntas clave como ¿cuáles fueron los temas que ha posicionado la Alcaldía de Ibagué en la opinión pública a través de sus procesos comunicativos en tiempos de pandemia?, ¿Cuál ha sido el impacto de dichos temas en los medios de comunicación? la información?, y ¿cómo fue la correlación entre la agenda política y la agenda mediática en Ibagué durante la emergencia sanitaria? Responder estos interrogantes, permitiría comprender si el gobierno local logró penetrar en la agenda pública, los temas que consideraban claves para los problemas sociales, económicos y de salubridad en la pandemia, y si éstos promovieron el cambio social, disminuyendo la incertidumbre.

Los resultados fueron interesantes. El gobierno, a través de sus comunicados y notas de prensa en la página web de la Alcaldía, no pudo posicionar su agenda en los medios de comunicación. Mientras la Alcaldía se preocupaba por temas de Alternativas de solución y Orden público, medios como El Nuevo Día, El Cronista y El Olfato, orientaron la mayor parte de sus esfuerzos al reporte de casos y al eje temático Salud (síntomas, tratamientos, enfermedades concomitantes, etc.). Desde el punto de vista de los ejes temáticos, la desconexión fue evidente: la alcaldía no logró despertar interés en las líneas de información que construían. Además, los niveles de audiencia de la alcaldía no son comparables con los de los medios estudiados, por lo que sus contenidos no tuvieron impacto. En torno a fuentes, tipo de interés de la noticia, lenguajes y recursos utilizados, las diferencias también fueron notorias. Los medios escogieron temas de interés regional y nacional y aludían a fuentes también nacionales. Y en cuanto a recursos, todos los contenidos fueron pobres. La alcaldía no utilizó infografías, videos, audios. Sólo se limitó a imágenes de referencia.

La agenda política o institucional, mide las acciones que adoptan los gobiernos en su intento por influir en las agenda mediáticas y públicas. Los gobiernos tienen la necesidad de comunicarse con sus ciudadanos y para hacerlo, intentan vehiculizar los mensajes clave a través de los medios de comunicación. Para la jefatura de prensa de la alcaldía, esto no fue posible. Los medios no consideraron relevantes para sus audiencias, dichos mensajes, y los ibaguereños construyeron la realidad de la emergencia a través de los medios, con poca injerencia del gobierno local.

Las oficinas de prensa institucionales producen contenido noticioso o informativos, boletines de prensa, que no necesariamente llegan a los medios y a la ciudadanía. Quizá, porque desde allí se deben plantear planes de comunicación estratégica y no solo planes periodísticos, de tal manera que se construya una relación más cercana entre el gobierno y la ciudadanía.

*Comunicador. Miembro del grupo de

investigación Comunicación y Democracia, avalado por Minciencias.