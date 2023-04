Ficción o realidad

El día a día de nuestra querida ciudad, nos obliga a preguntarnos si lo que se observa corresponde a una película de ficción o si es real lo que acontece. Veamos algunos hechos, escena uno: quienes aspiran a gobernar en aras de llegar al poder prometen está vida y la otra, y cuando están gobernando olvidan lo que prometieron, obligando a la ciudadanía a reclamar el cumplimiento de lo prometido a través de protestas dado que a través de los canales formales no son escuchados, todo indica que la protesta, es un nuevo símbolo nacional. Ante este escenario el gobernante sostiene que en esas condiciones no dialoga, pero aprovecha el momento para confundir a la comunidad con su versión, ¿quién entiende esto?

Escena dos: Entre los proyectos que proponen no faltan aquellos que solo buscan favorecer a quienes fueron los patrocinadores de la campaña, sin importar que sean pertinentes y oportunos, proyectos que desde el inicio se sospecha que no se realizaran en el tiempo estimado y con el presupuesto asignado, lo cual obliga a solicitar la tradicional adición presupuestal con el argumento de querer terminar la obra, de no aprobarse, la misma ingresa al listado de los elefantes blancos que tanto adornan a las ciudades colombianas. Eso sí, como estrategia para entretener a la ciudadanía se presentan informes de avance de obra que no corresponden a la realidad. Obras que se inauguran con deficiencias estructurales además de no contar con el respectivo mobiliario. Y todos callados y tranquilos. ¿Quién explica esto?

Escena tres: los medios de información dan a conocer hechos dolosos relacionados con el mal manejo de los recursos públicos en instituciones del Estado, lo que se convierte en la noticia del día y si el escándalo tiene determinado tamaño quizás se extienda durante una semana o más. Mientras tanto los implicados guardan silencio, y rápidamente buscan a aquellos profesionales del Derecho artistas en dilatar procesos dado que ello les permite obtener réditos a través de sacar ventaja de los vacíos de la Ley y normas existentes y de la apatía de quienes administran justicia. Ello permite que los supuestos responsables sigan pavoneándose como sin nada, ante una sociedad indiferente y quizás cómplice, el decir es, como no se les ha probado nada, no se les ha vencido en juicio, son inocentes ¿qué será lo que sucede?

Escena cuatro: Los órganos de Control del Estado pareciera que no existieran dado que rara vez actúan, cuando lo hacen anuncian la apertura de investigaciones preliminares, investigaciones que lamentablemente no conducen a nada, más allá de ser un paliativo para la ciudadanía, dado que las mismas están sujetas al juego de poder que tienen los implicados, lo que obliga al ente de control a manejar el caso con guantes de seda, prueba de ello es el número de denuncias realizadas versus el número de investigaciones concluidas, aquí aparece la dilatación o engavetamiento del caso en estudio. Otra cosa diferente es si los implicados carecen de poder, es decir, no tienen quien los respalde a éstos les aplican la Ley y como tal, dan a conocer sanciones con bombos y platillos.

El panorama parece que es normal para todos. Vuelvo y pregunto: ¿Quién entiende esto?

Será que estamos somnolientos, dormidos y vacunados contra el interés que nos debe asistir por nuestra ciudad, por nuestro país, nuestra amada Colombia, será que se nos olvidó lo que nos señala la Oración Patria: “Colombia patria mía, te llevo con amor en mi corazón, creo en tu destino y espero verte siempre grande, respetada y libre” ¿será? o ¿será que cada uno tiene su propio interés y por ello lo colectivo es indiferente? Pero tranquilos que ya vienen las elecciones regionales y seguro que estas se robarán la atención de todos, los vivos seguramente sacarán provecho de los ingenuos o quizás de los necesitados como de la indiferencia que nos asiste a la mayoría. Sigamos así, que así vamos bien.