La moratoria muestra las orejas de nuevo

Los violentos vientos recientes en el mar financiero, los que alejan de la playa segura a naves supuestamente indestructibles y vencen capitanes y almirantes bancarios, industriales y comerciales, no se han calmado.

Hace quince días escribí sobre la necesidad de vigilar y cuidar la salud de los bancos. De ese momento a hoy, han quebrado tres bancos más, entre ellos un buque insignia, Credit Suisse. Y un gran retailer en Brasil, Lojas Americanas, cuyo fracaso se compara con el de Lehman Brothers en 2008. El primero, con 167 años de fundado y el segundo, con casi 100. Es posible que en estos casos haya gran parte de responsabilidad en los administradores; pero sin duda el oleaje macroeconómico global es el gran culpable de la inestabilidad y de los riesgos crecientes para que el sistema financiero deje de funcionar debidamente, dando crédito a la economía, y remunerando y devolviendo el ahorro del público.

Las alzas en las tasas de interés han sido verticales y generalizadas. El dinero funciona como cualquier otro inventario: genera pérdidas si su costo se modifica más rápidamente que su precio de venta. Es lo que ha pasado. Los bancos que invirtieron en bonos y cartera baratos, al subir las tasas, bajar el valor real y aumentar la mora de los créditos, deben apuntar una pérdida que deteriora o desaparece el apalancamiento para gestionar sanamente créditos y ahorros. El problema sería manejable si parase allí: cuando el público se entera de la desvalorización, tiende a retirar sus depósitos y el banco quiebra o tiene que pasar a manos de los gobiernos, según la calidad de las seguridades para enfrentar las crisis financieras.

Con los países es igual. Son deudores y ahorradores. Si se endeudan más de lo que ahorran hay desbalance. Cuando gastan más de lo que recaudan hay déficit. Cuando hay déficit, hay mayor endeudamiento. Los acreedores de los países les prestan barato cuando las tasas de referencia de los bancos centrales son bajas y el riesgo de no pagar también lo es. Éste se mide por la capacidad de crecer ingresos públicos, exportaciones e inversión y de disminuir gastos y dejar flotar la moneda. De otra manera la inversión y el crédito no fluyen, los pagos se dificultan y vienen las moratorias. La política también influye en la percepción de riesgo: el populismo y la irresponsabilidad fiscal atentan contra el crédito y la inversión, con mayor riesgo de no pago.

EE.UU., que se supone el acorazado mayor, está a punto de suspender el pago de su deuda. La razón: para hacerlo debe endeudarse más y el “techo de la deuda” ya se cumplió desde enero pasado. Los Republicanos quieren bajar los gastos para derrotar a Biden; los demócratas aumentarlo, o por lo menos mantenerlo, para reelegirlo. EE.UU. ha movido ese techo de deuda casi 100 veces desde 1914 cuando se inventó para agilizar el gasto preparatorio de la Gran Guerra. Se comprueba que EE.UU. sí ha montado su potencia al debe.