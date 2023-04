Sin eufemismos

Hace algunos días en la ciudad de Manizales, Caldas, fueron capturados algunos jóvenes jugadores de la segunda categoría del equipo local, porque, supuestamente, habían solicitado una suma de dinero a cambio de regresarle un celular a una ciudadana extranjera que previamente lo había perdido.



En un país que tiene tantos aficionados al fútbol, una noticia como estas indudablemente iba a hacer ampliamente difundida. Incluso, hubo quienes criticaron a las autoridades por el procedimiento adelantado, como si la ley distinguiera entre “buenos y malos muchachos”. O sea, como si el derecho debiera aplicarse dependiendo de lo que cada quien considerarse correcto.

Cesar Augusto Londoño, un reconocido periodista deportivo, se pronunció a través de una red social e hizo saber que en su sentir el tratamiento dado a los jóvenes detenidos había sido desmedido, por cuanto detenerlos y publicitar su captura, asemejándolos a lo que, según él, son los grandes delincuentes, desconoce la situación social del país. Incluso, dijo que “hay autoridades que quieren siempre vitrina a costa del fútbol”. Una posición respetable, pero absolutamente alejada de la realidad.

Las cosas como son: cuando cualquier persona exige a otra un beneficio económico, a cambio de hacer o no algo ilegal, comete una extorsión y debe ser objeto de una sanción, que está previamente definida en la ley por disposición del legislador. Ahora, que creamos que la pena a imponer sea alta, no significa que sea injusta o desmedida. Así es la ley, aunque muchos quieran aplicarla sólo cuando les parezca conveniente.

Es un infortunio para los jóvenes involucrados y sus familias, y el Derecho Penal no está para dar lecciones de vida, por supuesto, pero no se puede desconocer el hecho de que este tipo de acciones requieren de la actuación de las autoridades de manera inmediata. Ahora, cierto es que el país no aguanta un incremento más de penas, y para este tipo de eventos se hace necesario explorar salidas alternas al proceso; así lo hemos rogado desde estas páginas, aun cuando muchos se han opuesto.

Este tipo de casos debe invitarnos a la reflexión como sociedad, no sólo para evitar caer en la tentación de delinquir, sino a su vez para pensar en la necesidad de redireccionar el rumbo que el derecho penal ha tomado. Sin eufemismos ni falsos dilemas, los problemas están claros y es acá donde la coherencia debe ser el pilar fundamental.