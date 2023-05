La ingeniería agronómica, reto de la humanidad

En concordancia con el Ing. Luis Armando Castilla Lozano, presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Tolima - ASIATOL, considero que la ingeniería agronómica es la profesión del futuro y tiene un fuerte contenido social, ya que será fundamental para lograr la sostenibilidad económica, productiva y ambiental, determinante del futuro y el bienestar social tanto en la ruralidad como de las zonas urbanas.

Lo anterior, ya que la alta demanda de alimentos, los cambios en los ecosistemas y la excesiva migración al mundo urbano, imponen retos a la sociedad en que los ingenieros agrónomos somos clave para lograr su solución. Estos retos de sostenibilidad se pueden resumir en lograr una producción de alimentos sanos y con alto valor nutricional, impulsar y fomentar prácticas amigables con el medio ambiente, paralelo a lograr mayor competitividad y generación de valor agregado en la producción. Lo anterior, se debe realizar con un alto fundamento ético, científico y profesional, ya que se trata del futuro de la humanidad.

Para estar a la altura de los desafíos que vienen, los ingenieros agrónomos tendremos que perfilar nuestras carreras profesionales a implementar el uso de tecnologías, a actualizarnos permanentemente, y a buscar ideas novedosas en cada campo laboral. Para ello, la asociatividad resulta fundamental como un medio de respaldo colectivo a cada profesional, siendo precursores en buscar estas actualizaciones, participando en la construcción de las políticas públicas agropecuarias y liderando la innovación agropecuaria.

De cara al resto de la población, tenemos la responsabilidad social de aportar toda nuestra formación para producir alimentos suficientes e inocuos, a precios que todos los habitantes rurales y urbanos puedan acceder a ellos. A medida que tengamos éxito, podremos aportar en la erradicación del hambre y la superación de la pobreza, dos de los temas que mayor peso tienen en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Esta discusión resulta especialmente pertinente, cuando desde el gobierno nacional se habla de la necesidad de transformar el campo y volverlo más productivo. Para ello, nuestro llamado es a incluir a la institucionalidad de los ingenieros agrónomos en la búsqueda de soluciones desde un enfoque técnico y científico. En la agronomía no hay recetas mágicas que se puedan replicar en todos los contextos, por lo cual tener este criterio es fundamental para lograr la sostenibilidad productiva y no caer en el facilismo de implementar lo más popular y no lo realmente necesario.