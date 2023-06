Los Mercaderes de las empresas del estado

Párte de la razón de ser de los empresarios, es la generación de empleo, lo cual se hace a riesgo y con recursos propios y por ello cada vez que se establecen normas que desestimulan la generación de empleo, cuando amplían la brecha con la informalidad, se crean molestia frente a quienes toman las decisiones desde los entes gubernamentales desconociendo este esfuerzo.

Pero hay algo que molesta más y genera indignacion total y es ver como la actividad política gira en torno a la entrega de puestos de trabajo y no precisamente en las empresas de los políticos o congresistas, es en las entidades del estado las cuales sostenemos todos con el pago de nuestros impuestos.

Este "mercadeo" de puestos de trabajo realmente es una ofensa para quienes día a día exponen el patrimonio, tienen que pedir créditos, afrontar condiciones económicas adversas, entre muchas otras situaciones que se viven dia a dia en el ejercicio empresarial, pero lo más duro es ver como un gobierno y no solo me refiero al actual, sienta a jefes políticos, a congresistas, etc... y toman las decisiones del país de acuerdo a cuantos puestos le den, como ha venido saliendo en medios de comunicaciónen en los ultimos dias. Suena bastante incoherente y más si se está negociando con puestos de trabajo en empresas del estado los votos para una reforma laboral que puede destruir muchos puestos generados por empresarios.

Si se trata de tomar las decisiones importantes del país con base en cuantos puestos se entreguen, los empresarios deberían ser los que lideren el país y se debe atender lo que desde el sector productivo se propone porque en las empresas es donde estan los verdaderos puestos de trabajo que no solo enriquecen las arcas de pocos como lo tratan de hacer ver quienes buscan polarizar el pais, sino dan la estabilidad a millones de colombianos que con sus salarios sostienen sus familias, estudian, comen, se entretienen y desarrollan todas sus actividades personales.

Por lo anterior se debe validar cual es el verdadero rol de la clase política, se debe acabar ese "mercadeo" de puestos de trabajo de lo que no les pertenece y con mayor razon si van a destruir puestos de trabajo reales y acabar con la ilusión de muchas familias que viven dia a dia del sector empresarial.