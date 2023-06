No nos haga más daño presidente

No entendemos cuál es la razón por la cual el Presidente Petro odia tanto a Colombia, a sus empresarios y a los mismos trabajadores; todo eso se observa al oír las dos intervenciones que la televisión colombiana nos está obligando a escuchar los domingos, con unos discursos cargados de resentimiento y aversión, pero hablando de paz solo refiriéndose a los grupos armados a los cuales les ha dado todas las garantías hasta el extremo de amarrar el ejército para que no intervenga en su contra, o por lo menos esa es la sensación que tenemos los ciudadanos que cumplimos la ley como un compromiso moral.

El discurso del domingo pasado, fue el desahogo de esa antipatía irrefrenable que siente contra la clase productiva empresarial a quien califica, sin ponerse colorado, de esclavista.

No sabemos quién lo está asesorando en temas relacionados con los trabajadores, aunque intuimos quiénes pueden ser, pues la información que maneja sobre el tema es totalmente equivocada y lo decimos quienes durante 50 años hemos manejado asuntos relacionados con el trabajo.

No son los trabajadores colombianos unos esclavos como lo afirmó en París; son seres humanos que se tratan como lo ordena la ley laboral y si bien puede algún empleador violarla, de alguna manera son una excepción pues la mayoría de los empresarios lo hacen enmarcados en la legislación dando cumplimiento a las prescripciones contenidas en las leyes existentes.

Somos testigos directos de la forma como la justicia ordinaria y administrativa tratan a quienes por error, ignorancia o mala fe, no cumplen con sus trabajadores los cánones legales redactados al respecto.

Que la ley laboral requiere un cambio, eso es indiscutible; pero el paso que debe darse es para modernizarla y no como se pretende dando un paso atrás hasta llegar a poner en peligro los escasos puestos de trabajo existentes.

Los que ya tienen contrato formal están protegidos; basta con vigilar si se cumplen las normas o no, pero ¿qué hacer con ese 70 % que por alguna razón carece del mismo?, ¿cómo una reforma laboral puede incentivar la generación de nuevos empleos? Y entonces volvemos al viejo dilema del derecho del trabajo o derecho al trabajo y no nos cabe la menor duda que preferimos este último.

Señor Petro no haga más daño por favor.