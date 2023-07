Educación y Realidad

En una sociedad cuya población mejora su nivel educativo según estadísticas del Dane no es entendible que las malas actuaciones de un alto porcentaje de quienes ejercen liderazgo político, estén al orden del día, más cuando muchos de ellos se ufanan de ostentar titulaciones académicas de Especialistas, Magísteres y algunos de doctorados, varios de ellos logrados en el exterior.

A diario se conocen hechos que están lejos del actuar de un egresado de la educación superior y posgrado. Qué bueno que la creatividad que desarrollan para tejer todo tipo de componendas la utilizaran para encontrar soluciones a la pobreza, la inequidad y la injusticia en la que vive más del 25% de la población colombiana. Estaba convencido que las ideas, argumentos y debates eran las únicas armas que se utilizaban en el ejercicio de la política, lamentablemente no es así. En sus discursos invitan a trabajar en equipo, ya elegidos son otra cosa, su actuar es totalmente diferente, en campaña son mansos corderos y ya posesionados lobos feroces, sus actuaciones son un mar de incoherencias. Afortunadamente un buen porcentaje de ciudadanos hoy no tragan entero, otros han perdido la confianza y ya no creen en las promesas que realizan.

Desilusiona igualmente que a pesar de las perversas y antiéticas actuaciones nada pasa, escandalo tras escándalo, denuncias tras denuncia y todo sigue igual, lo único es que, entre un hecho y otro, el tono del escándalo sube de nivel. Cada escandalo es relegado por un nuevo escándalo que se roba la atención del anterior, eso sí los involucrados caen parados como decía mi abuela, dado que al poco tiempo están ocupando mejores e importantes cargos.

Las preguntas que obligatoriamente aparecen son ¿De qué le sirve el estudio a quienes integran la elite política colombiana? ¿De qué? ¿Será que solo es para cumplir requisitos y así poder aspirar a un gran cargo que les permita dar rienda suelta a su maldadosa creatividad? ¿Será que la teoría solo les sirve para ejercitar las neuronas y así ser más finos como delincuentes de cuello blanco? Es una realidad, “teoría y praxis son dos cosas diferentes”, triste que los conceptos elementales que se ven en la educación básica sobre Democracia, las Ramas del Poder: el Ejecutivo, el Judicial, el Legislativo con sus respectivas funciones y tareas, la Constitución Política, el concepto de Política como la ciencia y arte de gobernar a partir de la organización y administración del ente territorial y muchos otros no los acaten y los pongan en práctica como debe ser.

Las manifestaciones que hoy se escuchan son: “No se puede aceptar y mucho menos comprender que quienes ejercen el rol político actúen de la forma como lo están haciendo”, se les olvida que son personas cuya vida es pública, y como tal son observados por la comunidad, más ahora que el internet y las redes sociales facilitan que nada quede oculto, que todo se conozca al instante. Con su actuar deshonesto lo único que han logrado es perder la confianza de la ciudadanía. Qué bueno que la misma siga siendo vigilante. Igualmente, que actué y decida con criterio y no por necesidad o amiguismo, que elija a quien, por su trayectoria, hoja de vida y proyecto desee jugársela por el desarrollo de la ciudad y el departamento. Solo así se, contribuirá a que quienes están o deseen entrar al mundo de la política actúen con pudor y transparencia. No a los deshonestos.