Colombia no se deja "Petrificar"

La definición de "Petrificar" es la de dejar a alguien paralizado de terror o asombro y eso es lo que no debemos permitir que suceda en nuestro país.

Los resultados electorales del pasado 29 de octubre fueron el primer termómetro para medir cómo iba el gobierno y que pensaba la población del mandato del presidente Gustavo Petro y el resultado fue claro y contundente, el partido de gobierno perdió de manera fulminante las elecciones regionales, así el presidente saliera a decir lo contrario, tratando de enredar algunos incautos.

Otro mensaje que refleja el sentir de los ciudadanos del común, que además incluye muchos que votaron por este gobierno, pero sin lugar a dudas trasmite el sentir del ciudadano, son las arengas y llamados, que se volvieron comunes en estadios, escenarios deportivos, conciertos y espacios de concentración masiva, con el ya famoso "Fuera Petro", lo cual no es un hecho menor porque se quiere expresar el sentir y demostrar que no están "Petrificados".

Sumado al clamor de los ciudadanos, esta la actuación de los empresarios, que a través de los gremios económicos vienen haciendo la tarea con juicio y rigurosidad, haciendo patria con la defensa de los principios empresariales de las libertades económicas, la libre empresa y el libre mercado, sin dejarse "Petrificar".

Defensa que es plenamente argumentada con estudios técnicos, análisis financieros, jurídicos, de mercado, comparativos internacionales, construcción de escenarios, entre muchas otras herramientas utilizadas para demostrar que las decisiones que se están tomando son erradas y llevan al país por el camino equivocado.

El actuar de los gremios y sus líderes tanto a nivel nacional, como regional son fundamentales y han logrado que los nuevos mandatarios de las ciudades más importantes del país, se apoyen en ellos para sus empalmes y estructuración de sus actuaciones estos próximos 4 años, ejercicio que va a salir bien y va a demostrar que el país se puede construir desde las regiones.

Claramente en Colombia no nos estamos dejando "Petrificar", la ciudadanía, los empresarios están actuando en lo que les corresponde y por eso el llamado es a exigir a los integrantes del congreso que no dejen negociar sus conciencias por dinero o puestos de trabajo, porque hoy lo disfrutan pero por sus compradas decisiones, el día de mañana van a tener que asumir las consecuencias de un país que no está tragando entero, que ya no cree en los discursos enredados e incoherentes, que ya está actuando y el día de mañana pasará la cuenta de cobro en las elecciones parlamentarias, porque Colombia no se está dejando "Petrificar".