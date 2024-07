Una mirada más alentadora acerca de GenAI

Parece que nadie es inmune al zumbido casi ensordecedor de la Inteligencia Artificial (IA), mientras un aluvión de herramientas extremadamente creativas domina los espacios publicitarios con titulares a diario.



Hoy resulta difícil contener un alto grado de entusiasmo por esta nueva ola de innovaciones impulsadas actualmente por la IA Generativa (GenAI), y el impacto que tendrá en el mundo.

Sin embargo, el público en general parece ser mucho más escéptico.

Encontré una publicación que se hizo muy viral en la red social X, de la escritora Joanna Maciejewska, y que me dejó pensando. Dice así:

“¿Sabes cuál es el mayor problema de impulsar la all-things-AI? Hacerlo en la dirección equivocada. Queremos que la IA lave la ropa y los platos para que yo pueda dedicarme al arte y a escribir, no para que la IA haga mi obra de arte y escriba por mi para que yo pueda lavar la ropa y los platos”.

La publicación sirve como un claro recordatorio de que GenAI, una nueva iteración de IA que hace que la asistencia y las automatizaciones sean más accesibles a más personas y organizaciones, aún causa temor en muchas personas, por lo que no todos la han adoptado.

Es por eso que propongo una perspectiva diferente, analizando lo que realmente está sucediendo en las empresas en todo el mundo, mientras GenAI juega un papel cada vez más crítico en la manera en que vivimos, trabajamos y jugamos.

El trabajo en una Interfaz de lenguaje natural se generalizará

GenAI acercó el poder de la IA a todos, desde los niños a los abuelos, brindando una interfaz simple en lenguaje natural, haciendo de ChatGPT la aplicación de más rápido crecimiento nunca antes conocida, alcanzando a 100 millones de usuarios en menos de dos meses. (Los threads rompieron este récord, pero luego su uso cayó).

La democratización de la IA vía GenAI fue posible gracias a que la poderosa y rápida infraestructura, que incluye dispositivos informáticos, redes y almacenamiento flash denso y rápido, estuvo más ampliamente disponible.

Y ahora que las personas están expuestas a herramientas como ChatGPT de OpenAI, y a Gemini de Google, se espera el uso de una interfaz en lenguaje natural para codificar, brindar soporte a clientes u otros emprendimientos profesionales. GenAI es como el teléfono móvil en cuanto a que todos solían trabajar mayormente en computadoras portátiles, luego apareció el smartphone, y ahora todo lo que funciona en tu laptop también lo hace en tu móvil.

Sin embargo, hay una falta de comprensión sobre qué es GenAI y qué puede hacer

Aún las organizaciones no se han tomado el tiempo para comprender qué desean obtener de GenAI. Eventualmente esto hace que muchas empresas avancen con cautela, o directamente no avancen.

A pesar de la prometedora trayectoria de GenAI, un artículo recientemente publicado en Harvard Business Review señala acertadamente que la IA sufre de un caso de indefinición constante e incurable, es un término técnico general que no se refiere consistentemente a ningún método en particular o propuesta de valor.

La falta de comprensión acerca de GenAI ha llevado específicamente a que esta tecnología prometedora sea sobrevalorada, creando distracciones y desperdiciando esfuerzos en las organizaciones. Everest Group reporta que mientras que 2023 fue testigo de más de 1.200 esfuerzos de prueba de concepto (PoC) de GenAI, indicando el compromiso de las empresas en contar con experiencia, menos del 18% de las PoC alcanzan la etapa de producción.

Sin embargo, con una visión realista de lo que GenAI puede hacer y lo que requiere, las organizaciones pueden avanzar con confianza y posicionar a sus compañías para una verdadera transformación comercial.

GenAI no resolverá el hambre ni guiará a la paz mundial, pero puede impulsar resultados reales

Las organizaciones pueden usar GenAI para impulsar la transformación del negocio a través de la automatización. Desde la fabricación de automóviles hasta los servicios financieros y las ventas minoristas, cualquier sector con tareas repetitivas puede beneficiarse con más automatización, que basada en GenAI puede ayudar a que estos negocios reduzcan los costos.

GenAI también puede permitir que la diferenciación de productos impulse los ingresos del negocio. Si puedes ser más proactivo que reactivo utilizando el conocimiento infinito y la capacidad de comprender y actuar rápidamente ante eventos y tendencias que ofrece GenAI, podrás resolver problemas y lograr mejores soluciones con más rapidez.

Sin embargo, es sumamente importante ser selectivo y específico en cómo y por qué usas GenAI

WIRED reporta que “Los emprendimientos de IA son costosos de establecer y operar debido a su necesidad de contar con recursos informáticos poderosos”, y agrega que “los productos animados de IA Generativa están limitando sus ofertas para intentar que sean más útiles para los clientes comerciales.” Por su parte, Gartner opina que para 2025, el crecimiento en el 90% de las implantaciones corporativas de GenAI se desacelerará a medida que los costos excedan el valor.

Por ello, comienza por definir el problema que intentas resolver. Sé específico acerca de los resultados que esperas obtener de los esfuerzos de GenAI. Sé selectivo en el uso de GenAI, dado que requiere de muchos recursos informáticos y una infraestructura más amplia que pueda gestionar grandes cantidades de datos, por lo que puede tornarse muy costosa en poco tiempo. Solo utiliza GenAI para resolver problemas que de otro modo no podrían ser resueltos.

Comprende que los resultados que obtienes de GenAI solo serán tan buenos como los datos que ingresas. Si alguien utiliza GenAI para escribir un poema, no habrá respuestas correctas o incorrectas. Sin embargo, las aplicaciones corporativas críticas requerirán casi el 100% de precisión. Si no empleas datos de alta calidad en tus esfuerzos de GenAI, no obtendrás los resultados que esperas.

Al definir tu estrategia con GenAI, asegúrate de tener en cuenta las implicancias generales. El consumo de grandes cantidades de recursos informáticos y energía tendrá un impacto en el planeta y en tus objetivos de sostenibilidad. Por ello, asegúrate de utilizar GenAI de manera criteriosa.

Aprovecha la tecnología y elige proveedores que vayan más allá de las palabras de moda y que realmente demuestren su compromiso con el diseño de productos sostenibles, minimizando desperdicios, reduciendo el consumo energético y las emisiones de CO2.

Asegúrate de que tu estrategia te posicione de manera ágil porque las cosas se muevan con rapidez. Ya estamos observando muchísimas adquisiciones y consolidación en este espacio. Planifica y construye para GenAI de manera que te mantenga flexible, porque lo que funcionó hace unos pocos meses podría no funcionar en el futuro.

Avanza con intención de transformar tu negocio con GenAI

Aún es el principio para GenAI. Por ello, si recién te estás iniciando, hay tiempo. Y si te desviaste de todo el entusiasmo de GenAI, no es demasiado tarde para corregir el rumbo.

Define tu intención acerca de los problemas que deseas abordar y los resultados que deseas alcanzar, muévete en la dirección correcta e impulsa la transformación comercial en tu organización.